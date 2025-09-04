Türkiye’de de çöken Google’a dev ceza

Yayınlanma:
ABD’nin San Francisco kentindeki mahkemede jüri, teknoloji devi Google’ın, kullanıcıların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle 425 milyon dolar ödeme yapması gerektiğine hükmetti.

Karar, Google'ın sekiz yıl boyunca kullanıcıların mobil cihazlarına erişerek verilerini topladığı, kaydettiği, kullandığı, Web ve Uygulama Etkinliği ayarları altında gizlilik güvencelerini ihlal ettiği iddiaları üzerine federal mahkemede görülen davanın ardından verildi.

31 MİLYAR DOLAR TALEP EDİLİYORDU

Kullanıcılar ilk talebi şirketten 31 milyar dolardan fazla tazminat talep ediyordu. Mahkeme ise Google'ın 425 milyon dolar ödemesine hükmetti.

Jüri, davacılar tarafından ileri sürülen üç gizlilik ihlali iddiasından ikisinde Google'ın sorumlu olduğuna karar verdi. Jüri, Google'ın kötü niyetle hareket etmediğine, yani cezai tazminata hak kazanmadığına karar verdi.

GOOGLE TEMYİZE GİDECEK

Şirketin sözcüsü Jose Castaneda, Google'ın temyize gideceğini açıkladı.

“Bu karar, ürünlerimizin nasıl çalıştığını yanlış anlamaktadır. Gizlilik araçlarımız, kullanıcılara verileri üzerinde kontrol sağlar ve kişiselleştirmeyi kapattıklarında, bu seçimi saygıyla karşılarız.”

Kullanıcıların avukatı David Boies ise, “jürinin verdiği karardan açıkça çok memnun olduklarını” söyledi.

AYAR KAPALI OLSA BİLE KULLANICIYI İZLİYORDU

Temmuz 2020'de açılan toplu dava, Google'ın belirli Google analiz hizmetlerini kullanan uygulamalarla olan ilişkisi sayesinde, ayar kapatılmış olsa bile kullanıcıların verilerini toplamaya devam ettiğini iddia ediyordu.

Duruşmada Google, toplanan verilerin “kişisel olmayan, takma adla ve ayrılmış, güvenli ve şifrelenmiş konumlarda saklandığını” söyledi. Google, verilerin kullanıcıların Google hesaplarıyla veya herhangi bir bireysel kullanıcının kimliğiyle ilişkili olmadığını belirtti.

TEXAS'TA 1,4 MİLYAR CEZA ÖDEMİŞTİ

ABD Bölge Yargıcı Richard Seeborg, davayı yaklaşık 98 milyon Google kullanıcısı ve 174 milyon cihazı kapsayan bir toplu dava olarak onayladı.

Google, şirketin eyaletin gizlilik yasalarını ihlal ettiği iddiaları üzerine Teksas ile yaklaşık 1,4 milyar dolarlık bir uzlaşma ödemesi yaptığı bu yılın başlarında görülen dava da dahil olmak üzere başka gizlilik davalarıyla da karşı karşıya kalmıştı.

Şirket, Nisan 2024'te, “Gizli” modu da dahil olmak üzere, özel olarak tarama yaptığını düşünen kişileri izlediği iddiasıyla açılan davada uzlaşmak için, kullanıcıların özel tarama etkinliklerine ait milyarlarca veri kaydını imha etmeyi kabul etti.

Son dakika | Google'da bir saatlik kesinti! İnternette küresel krizSon dakika | Google'da bir saatlik kesinti! İnternette küresel kriz

Son dakika | Google kesintisi ile ilgili ilk açıklama geldiSon dakika | Google kesintisi ile ilgili ilk açıklama geldi

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

