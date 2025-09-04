Son dakika | Google'da bir saatlik kesinti! İnternette küresel kriz

Dünyanın en büyük arama motoru Google ile birlikte YouTube, Gmail, Google Meet, Google Haritalar, Google Drive ve Google'ın yapay zeka botu Gemini gibi Google'a bağlı birçok platforma erişim sağlanamıyordu.

YENİDEN ERİŞİM SAĞLANDI

1 saate yakın bir süre boyunca Google'a erişim sağlanamamasının ardından yapılan düzeltmeler ile Google'a zaman zaman gecikmeli de olsa yeniden erişim sağlandı.

SORUN RAPORUNDA PATLAMA

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Google arama motoru, Gmail, Google Play, Google Meet, Gemini gibi bir çok Google servisine erişimde sorun yaşadığı gösteriyor.

TEKNİK RAPOR TALEP EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından Google kesintisi ile alakalı açıklama yaptı.

Ömer Fatih Sayan'dan Google çöküntüsü sonrası yapılan ilk açıklama

Sayan yaptığı açıklamada Google'dan teknik rapor talep etti. Sayan tarafından yapılan açıklama şu şekilde: