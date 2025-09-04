Son dakika | Google kesintisi ile ilgili ilk açıklama geldi

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü. Şirket tarafından henüz bir resmi açıklama yapılmadı ancak Google ve Google'a bağlı platformlara erişilemiyor. YouTube, Gmail, Maps gibi platformlara da erişilememesinin ardından gözler Google'dan gelecek açıklamaya çevrildi.

BAKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI: TEKNİK RAPOR TALEP EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından Google kesintisi ile alakalı açıklama yaptı. Sayan yaptığı açıklamada Google'dan teknik rapor talep etti. Sayan tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız.

DÜNYA GENELİNDE GOOGLE'A ERİŞİM YOK!

Arama motoru Google ile birlikte YouTube, Gmail, Google Meet, Google Haritalar, Google Drive ve Google'ın yapay zeka botu Gemini gibi Google'a bağlı birçok platforma da erişim sağlanamıyor.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Google'ın dünya genelinde çökmesinin ardından şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

GOOGLE HANGİ ÜLKELERDE ÇÖKTÜ?

Downdetector tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Slovenya, Bosna Hersek ve Hırvatistan'da da Google servislerine ve Youtube'a erişim sorunu yaşanıyor.