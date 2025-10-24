TSK Gazze'ye gidecek mi? ABD'li bakandan kritik açıklama

TSK Gazze'ye gidecek mi? ABD'li bakandan kritik açıklama
Yayınlanma:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze’de Trump’ın sunduğu ateşkes planı kapsamında yerleştirilecek görev gücüne ilişkin açıklama yaptı. İsrail’in bu güce katılacak ülkeler konusunda rahat hissetmesi gerektiğini söyleyen Rubio’nun ismini geçirmese de bu açıklamayla Türkiye’nin olası katılımına değindiği değerlendiriliyor.

İsrail tarafı, daha önceden Türkiye’nin sahada olduğu bir görev gücüne karşı olduklarını belirtmişti.

Öte yandan plan kapsamında Hamas’ın silahsızlandırılacağını da tekrar belirten Rubio, “Hamas silahsızlanmayı reddederse, bu anlaşmanın ihlali olacak ve bunun uygulanması gerekecek” dedi.

“Hamas yönetemez ve Gazze'nin geleceğinin yönetimine dahil olamaz.”

TÜRKİYE KATILACAK MI?

Rubio, görev gücüne katılmayı teklif eden “çok sayıda ülke” olduğunu söyledi. “Açıkçası, bu gücü oluştururken, İsrail'in rahat hissedeceği kişiler veya İsrail'in rahat hissedeceği ülkeler olması gerekecek” diye ekledi, ancak teklif eden veya veto edilen ülkeleri açıklamayacağını söyledi. Bu açıklamanın olası Türk katılımına yönelik olduğu değerlendiriliyor.

‘TARİHİ İLERLEME KAYDEDİLDİ’

Rubio, İsrail-Hamas ateşkesinin iki hafta önce başlamasından bu yana “tarihi” bir ilerleme kaydettiğini, ancak “inişler ve çıkışlar, kıvrımlar ve dönüşler” beklemek gerektiğini de ekledi.

Rubio'nun ziyareti, Başkan Yardımcısı JD Vance dahil olmak üzere üst düzey Amerikan yetkililerin İsrail'e geldiği bir haftada gerçekleşti. Bu ziyaretler İsrail’in Gazze’deki ateşkesi tehlikeye atması ve Netanyahu yönetiminin aşırı sağcı bakanlarının açıklamalarının ardından geldi. İsrail medyasında ABD’nin Netanyahu yönetimine “bebek bakıcılığı yaptığı” yorumları yapıldı.

Macron AB'nin Gazze planını açıkladıMacron AB'nin Gazze planını açıkladı

‘ABD İSRAİL’DEN DEVRALIYOR’

İsrail'in Haaretz gazetesi, Amerikalı yetkililerin “ateşkesini tehlikeye atabilecek İsrail'den herhangi bir sürprizi tolere etmeyeceklerini” ve Gazze'ye herhangi bir saldırıdan önce İsrail'den önceden haber beklediklerini söylediğini bildirdi. Raporda, “Uygulamada, ABD İsrail'den belirli güvenlik yetkilerini devralıyor” denildi.

Trump reklama sinirlendi görüşmeleri bitirdiTrump reklama sinirlendi görüşmeleri bitirdi

BAKANLAR DETAYA GİRMEDİ

Ziyaret kapsamında Vance ve Rubio’nun değindiği konular arasında İsrail'in geri çekilmesinin kapsamı, Gazze'nin gelecekteki yönetimi ve Gazze'de görev gücünün kurulması ile Hamas'ın silahsızlandırılması yer alıyor. Ancak Amerikalı bakanlar bu görüşmelerin nasıl ilerleyeceğine dair ipucu vermedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
Dünya
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan 'Çözüm Masası' açıklaması: Masadan kaçmam
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan 'Çözüm Masası' açıklaması: Masadan kaçmam
13 yaşındaki çocuk 100 tane mıknatıs yuttu
13 yaşındaki çocuk 100 tane mıknatıs yuttu
Trump Venezuela’ya operasyon açıklamıştı: Ordudan ABD’ye rest! 'Bir daha köle olmayacağız’
Trump Venezuela’ya operasyon açıklamıştı: Ordudan ABD’ye rest! 'Bir daha köle olmayacağız’