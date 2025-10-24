TSK Gazze'ye gidecek mi? ABD'li bakandan kritik açıklama

İsrail tarafı, daha önceden Türkiye’nin sahada olduğu bir görev gücüne karşı olduklarını belirtmişti.

Öte yandan plan kapsamında Hamas’ın silahsızlandırılacağını da tekrar belirten Rubio, “Hamas silahsızlanmayı reddederse, bu anlaşmanın ihlali olacak ve bunun uygulanması gerekecek” dedi.

“Hamas yönetemez ve Gazze'nin geleceğinin yönetimine dahil olamaz.”

TÜRKİYE KATILACAK MI?

Rubio, görev gücüne katılmayı teklif eden “çok sayıda ülke” olduğunu söyledi. “Açıkçası, bu gücü oluştururken, İsrail'in rahat hissedeceği kişiler veya İsrail'in rahat hissedeceği ülkeler olması gerekecek” diye ekledi, ancak teklif eden veya veto edilen ülkeleri açıklamayacağını söyledi. Bu açıklamanın olası Türk katılımına yönelik olduğu değerlendiriliyor.

‘TARİHİ İLERLEME KAYDEDİLDİ’

Rubio, İsrail-Hamas ateşkesinin iki hafta önce başlamasından bu yana “tarihi” bir ilerleme kaydettiğini, ancak “inişler ve çıkışlar, kıvrımlar ve dönüşler” beklemek gerektiğini de ekledi.

Rubio'nun ziyareti, Başkan Yardımcısı JD Vance dahil olmak üzere üst düzey Amerikan yetkililerin İsrail'e geldiği bir haftada gerçekleşti. Bu ziyaretler İsrail’in Gazze’deki ateşkesi tehlikeye atması ve Netanyahu yönetiminin aşırı sağcı bakanlarının açıklamalarının ardından geldi. İsrail medyasında ABD’nin Netanyahu yönetimine “bebek bakıcılığı yaptığı” yorumları yapıldı.

‘ABD İSRAİL’DEN DEVRALIYOR’

İsrail'in Haaretz gazetesi, Amerikalı yetkililerin “ateşkesini tehlikeye atabilecek İsrail'den herhangi bir sürprizi tolere etmeyeceklerini” ve Gazze'ye herhangi bir saldırıdan önce İsrail'den önceden haber beklediklerini söylediğini bildirdi. Raporda, “Uygulamada, ABD İsrail'den belirli güvenlik yetkilerini devralıyor” denildi.

BAKANLAR DETAYA GİRMEDİ

Ziyaret kapsamında Vance ve Rubio’nun değindiği konular arasında İsrail'in geri çekilmesinin kapsamı, Gazze'nin gelecekteki yönetimi ve Gazze'de görev gücünün kurulması ile Hamas'ın silahsızlandırılması yer alıyor. Ancak Amerikalı bakanlar bu görüşmelerin nasıl ilerleyeceğine dair ipucu vermedi.