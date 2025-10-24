Trump reklama sinirlendi görüşmeleri bitirdi

ABD Başkanı Trump, ülkede yayımlanan bir reklamı gerekçe göstererek Kanada ile olan tüm ticaret müzakerelerinin sonlandırıldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yı gümrük vergilerine karşı bir reklam kampanyasında eski başkan Ronald Reagan'ın sözlerini yanlış aktarmakla suçlayarak, Kanada ile tüm ticaret görüşmelerini derhal sonlandırdığını açıkladı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından “Kanada'nın bu kabul edilemez davranışları nedeniyle, KANADA İLE TÜM TİCARET MÜZAKERELERİ SONLANDIRILMIŞTIR” dedi.

“Ronald Reagan Vakfı, Kanada'nın Ronald Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuşmalarını içeren SAHTE bir reklamı hileli bir şekilde kullandığını az önce duyurdu.”

YENİ GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Kuzey Amerika komşuları arasındaki ilişkilerde yaşanan son gelişme, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ABD'nin katı gümrük vergilerinin hafifletilmesi için Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret etmesinden iki hafta sonra gerçekleşti.

Ronald Reagan Vakfı, X'te Kanada'nın Ontario eyaleti hükümetinin, Reagan'ın Nisan 1987'de ulusa yaptığı ticaret konulu radyo konuşmasından “seçici olarak ses ve video” kullandığını söyledi.

‘YASAL SEÇENEKLER’ GÜNDEMDE

Vakıf, reklamın Cumhuriyetçi eski aktörün konuşmasında söylediklerini “yanlış temsil ettiğini” belirterek, “bu konuyla ilgili yasal seçeneklerini gözden geçirdiğini” ekledi.

‘MAHKEMEYİ ETKİLEMEK İÇİN TASARLANDI’

Trump, reklamın, kapsamlı küresel gümrük vergileri konusunda karar verecek olan “ABD Yüksek Mahkemesinin kararını etkilemek” için tasarlandığını söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

