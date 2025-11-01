Trump'tan Venezuela'ya askeri operasyon iddialarına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’dan Florida’ya yaptığı seyahat sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, ABD basınında yer alan ve ordunun Venezuela’daki askeri üslere yönelik bir operasyon planladığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

Bir basın mensubunun "Venezuela'ya saldırı düzenlemeyi düşündüğünüz yönünde haberler var. Bu doğru mu?" sorusuna yanıt veren Başkan Trump, "Hayır, bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

Trump ile Şi’nin Busan buluşması: Gerginliğe “ihtiyaç molası”

NÜKLEER TEST AÇIKLAMASI

Trump, nükleer testler konusunda da bir açıklama yaptı. ABD'nin bu alanda bazı testler yapacağını ima eden Trump, kararlılığını diğer ülkelere gönderme yaparak ifade etti. Trump, "Çok yakında öğreneceksiniz ama bazı testler yapacağız. Diğer ülkeler de yapıyor. Onlar yapıyorsa biz de yapacağız. Ne yaptığımızı ve nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum." ifadelerini kullandı.