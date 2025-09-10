Trump'tan Rusya'nın ihlallerine: İşte başlıyoruz!

Trump'tan Rusya'nın ihlallerine: İşte başlıyoruz!
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından "İşte başlıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlal etmesine dair "İşte başlıyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD BAŞKANI'NDAN SAVAŞ SİNAYLİ

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar esnasında hava sahasının ihlal edildiğini açıklamıştı. Yapılan açıklamada NATO'nun dördüncü maddesinin uygulanması gerektiği belirtilmişti.

cp173553337-2048x1365.jpg

"İŞTE BAŞLIYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump'tan ihlallere ilişkin bir paylaşım geldi. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın neden Polonya hava sahasını insansız hava açlarıyla ihlal ettiğini soran Trump, "İşte başlıyoruz" dedi.

Rusya ile aralarında soğuk rüzgarlar esen ABD Başkanı Donald Trump, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Rusya neden Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal ediyor? İşte başlıyoruz."

polonya-hava-sahasini-ihlal-eden-rus-ihalarini-vurdu-6553cef421fe.webp

RUSYA POLONYA'NIN HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ

Polonya Başbakanı Donald Tusk, dün gece boyunca hava sahasını 19 kez ihlal edildiğini ve en az üç “Rus” insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

NATO'ya çağrı yapan Tusk, şunları söyledi:

"Bahsettiğim müttefik (NATO) istişareleri, şu anda Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesini yürürlüğe koymak için resmi bir talep şeklinde gerçekleşmiştir"

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Dünya
ABD'li ve Çinli bakanlar arasında sıcak temas
ABD'li ve Çinli bakanlar arasında sıcak temas
Son dakika | Katar'dan sonra Yemen de hedef alındı: İsrail başkent Sana'ya saldırdı
Son dakika | Katar'dan sonra Yemen de hedef alındı: İsrail başkent Sana'ya saldırdı