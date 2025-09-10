Trump'tan Rusya'nın ihlallerine: İşte başlıyoruz!

ABD Başkanı Donald Trump, Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlal etmesine dair "İşte başlıyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD BAŞKANI'NDAN SAVAŞ SİNAYLİ

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar esnasında hava sahasının ihlal edildiğini açıklamıştı. Yapılan açıklamada NATO'nun dördüncü maddesinin uygulanması gerektiği belirtilmişti.

"İŞTE BAŞLIYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump'tan ihlallere ilişkin bir paylaşım geldi. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın neden Polonya hava sahasını insansız hava açlarıyla ihlal ettiğini soran Trump, "İşte başlıyoruz" dedi.

Rusya ile aralarında soğuk rüzgarlar esen ABD Başkanı Donald Trump, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Rusya neden Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal ediyor? İşte başlıyoruz."

RUSYA POLONYA'NIN HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ

Polonya Başbakanı Donald Tusk, dün gece boyunca hava sahasını 19 kez ihlal edildiğini ve en az üç “Rus” insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

NATO'ya çağrı yapan Tusk, şunları söyledi:

"Bahsettiğim müttefik (NATO) istişareleri, şu anda Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesini yürürlüğe koymak için resmi bir talep şeklinde gerçekleşmiştir"