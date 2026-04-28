Trump'tan İngiliz kralına şok: Yazılı olmayan kuralı bozdu

Trump'tan İngiliz kralına şok: Yazılı olmayan kuralı bozdu
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kralı III. Charles’ın omzuna dokunarak kraliyet protokolünü ihlal etti. Kraliyet ailesinin bir üyesiyle ilk fiziksel teması başlatan kişi olunmaması yönündeki yazısız kural, çiftin Beyaz Saray’a gelişi sırasında yaşandı.

İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla’nın ABD’ye resmi ziyaretinin ilk gününde, Beyaz Saray’a girişleri sırasında dikkat çeken bir an yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, tokalaşma ve resmi fotoğraf çekiminin ardından çift, başkanlık konutuna doğru yürürken Kral’ın omzuna hafifçe dokundu.

PROTOKOL İHLALİ

Kraliyet ailesinin bir üyesiyle ilk fiziksel teması başlatan kişi olunmaması yönündeki yazısız kuralı ihlal eden Trump’ın bu hareketi, İngiliz The Daily Mail tarafından “protokol ihlali” olarak nitelendirildi.

BEDEN DİLİ UZMANI: “SİYASİ BİR JEST”

Beden dili uzmanı Judi James, The Daily Mail’e yaptığı değerlendirmede, “Bu hareket teknik olarak bir protokol ihlali, ancak Kral Charles bu konuda annesi Kraliçe II. Elizabeth’ten daha rahat görünüyor” dedi. James, olayı ABD liderinin iyi niyetini gösteren “siyasi bir jest” olarak nitelendirdi.

ZİYARET DEVAM EDİYOR

2007’den bu yana bir İngiliz hükümdarının gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olan bu temas, 30 Nisan’a kadar sürecek.

