İran’dan Rusya’yla kritik görüşme açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin Rusya ile etkileşiminin “en üst düzeyde” devam ettiğini belirterek, son gelişmelerin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinliğini ve gücünü gösterdiğini söyledi. Arakçi, Rusya’nın diplomatik desteğini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran ile Moskova arasındaki ilişkilerin gidişatını değerlendirdi.

ARAKÇİ: “ETKİLEŞİM EN ÜST DÜZEYDE DEVAM EDİYOR”

Arakçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bölgenin büyük ve belirleyici değişimler yaşadığı bu koşullarda, ne mutlu ki Rusya ile etkileşimimiz en üst düzeyde devam etmektedir. Son gelişmeler, stratejik ortaklığımızın derinliğini ve gücünü göstermiştir. İlişkilerimiz genişledikçe, mevcut dayanışmayı takdir ediyor ve diplomasiye verdiği destekten ötürü Rusya’ya şükranlarımızı sunuyoruz”

PUTİN İLE GÖRÜŞME BİR BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Arakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin de detay paylaştı. İranlı Bakan, “Sayın Putin ile çok verimli bir görüşme yaptık. Bir buçuk saatten fazla sürdü. Hem ikili hem bölgesel ilişkilerdeki tüm konuların yanı sıra Amerikan rejimi ve Siyonist rejimin saldırganlığı ve savaşı da ayrıntılı olarak ele alındı” dedi.

ABD ve İran 3 aşamalı planda uzlaşıyor mu?ABD ve İran 3 aşamalı planda uzlaşıyor mu?

STRATEJİK ORTAKLIĞI SÜRDÜRME KARARLILIĞI

Arakçi, Rusya’nın savaş boyunca gösterdiği desteğe teşekkür ederek, “İran İslam Cumhuriyeti’nin, Rusya ile yeni koşullarda stratejik ilişkileri ve stratejik ortaklığı sürdürme iradesini ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Putin’den sürpriz “Hamaney mesajı” açıklaması: İçeriği gizli kaldı!Putin’den sürpriz “Hamaney mesajı” açıklaması: İçeriği gizli kaldı!

PUTİN: “İRAN HALKI SAVAŞIYOR”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de görüşmede yaptığı açıklamada, “İran halkı egemenliği için cesurca savaşıyor” dedi. İki ülke yetkilileri, işbirliğinin her alanda geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Trump'tan İngiliz kralına şok: Yazılı olmayan kuralı bozdu
Trump'tan İngiliz kralına şok: Yazılı olmayan kuralı bozdu
ABD'den İran havayollarına yaptırım açıklaması
ABD'den İran havayollarına yaptırım açıklaması