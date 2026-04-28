İran’dan Rusya’yla kritik görüşme açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran ile Moskova arasındaki ilişkilerin gidişatını değerlendirdi.

ARAKÇİ: “ETKİLEŞİM EN ÜST DÜZEYDE DEVAM EDİYOR”

Arakçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bölgenin büyük ve belirleyici değişimler yaşadığı bu koşullarda, ne mutlu ki Rusya ile etkileşimimiz en üst düzeyde devam etmektedir. Son gelişmeler, stratejik ortaklığımızın derinliğini ve gücünü göstermiştir. İlişkilerimiz genişledikçe, mevcut dayanışmayı takdir ediyor ve diplomasiye verdiği destekten ötürü Rusya’ya şükranlarımızı sunuyoruz”

PUTİN İLE GÖRÜŞME BİR BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Arakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin de detay paylaştı. İranlı Bakan, “Sayın Putin ile çok verimli bir görüşme yaptık. Bir buçuk saatten fazla sürdü. Hem ikili hem bölgesel ilişkilerdeki tüm konuların yanı sıra Amerikan rejimi ve Siyonist rejimin saldırganlığı ve savaşı da ayrıntılı olarak ele alındı” dedi.

STRATEJİK ORTAKLIĞI SÜRDÜRME KARARLILIĞI

Arakçi, Rusya’nın savaş boyunca gösterdiği desteğe teşekkür ederek, “İran İslam Cumhuriyeti’nin, Rusya ile yeni koşullarda stratejik ilişkileri ve stratejik ortaklığı sürdürme iradesini ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

PUTİN: “İRAN HALKI SAVAŞIYOR”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de görüşmede yaptığı açıklamada, “İran halkı egemenliği için cesurca savaşıyor” dedi. İki ülke yetkilileri, işbirliğinin her alanda geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.