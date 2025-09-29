Trump'tan görüşme öncesi açıklama: Umarım Netanyahu ile sonuçlandırırız

ABD Başkanı Donald Trump, bugün (29 Eylül) Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

Trump, Netanyahu ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Teklif sadece Gazze'yi değil, Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir barışa ulaşmayı hedefliyor. Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız" ifadelerini kullandı.

Trump'tan kritik Orta Doğu açıklaması: Gazze'ye mi işaret etti?

İYİMSER BİR MESAJ PAYLAŞMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump 29 Eylül Pazartesi günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde Gazze'de savaşı bitirme konusunda bir mesaj paylaşmıştı.

İşte Gazze için ABD'nin 21 maddelik planı!

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da harika şeyler için gerçek bir şansımız var." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, paylaşımının devamında "Hepimiz hayatta ilk kez özel bir şey için hazırız. Başaracağız." dedi.