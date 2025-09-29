Trump'tan görüşme öncesi açıklama: Umarım Netanyahu ile sonuçlandırırız

Trump'tan görüşme öncesi açıklama: Umarım Netanyahu ile sonuçlandırırız
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile görüşme öncesi yaptığı açıklamada “Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün (29 Eylül) Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

Trump, Netanyahu ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Teklif sadece Gazze'yi değil, Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir barışa ulaşmayı hedefliyor. Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız" ifadelerini kullandı.

Trump'tan kritik Orta Doğu açıklaması: Gazze'ye mi işaret etti?Trump'tan kritik Orta Doğu açıklaması: Gazze'ye mi işaret etti?

İYİMSER BİR MESAJ PAYLAŞMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump 29 Eylül Pazartesi günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde Gazze'de savaşı bitirme konusunda bir mesaj paylaşmıştı.

İşte Gazze için ABD'nin 21 maddelik planı!İşte Gazze için ABD'nin 21 maddelik planı!

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da harika şeyler için gerçek bir şansımız var." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, paylaşımının devamında "Hepimiz hayatta ilk kez özel bir şey için hazırız. Başaracağız." dedi.

Kaynak:AA/DHA

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Dünya
ABD'de Mormon kilisesine silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
ABD'de Mormon kilisesine silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Ukrayna'ya son yılların en büyük saldırısı: 500 İHA ve 40'tan fazla füze kullanıldı
Ukrayna'ya son yılların en büyük saldırısı: 500 İHA ve 40'tan fazla füze kullanıldı