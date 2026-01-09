Rusya Kiev'i bombaladı: 4 ölü 19 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dron ve füzelerle geniş çaplı hava saldırısı düzenledi.

Resmi kaynaklardan gelen açıklamaya göre sivillerin de hedef alındığı saldırılarda "şu ana kadar en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin ise yaralandığı" bildirildi. Yaralanan 19 kişiden 14'ünün, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

ÖLENLER ARASINDA YARALILARA MÜDAHALE EDEN SAĞLIK GÖREVLİSİ DE VAR

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya'nın saldırılarıyla ilgili konuştu.

"Hayatını kaybedenler arasında görev başındaki bir acil durum sağlık çalışanının da bulunduğunu" açıklayan Kliçko, sağlık görevlisinin, vurulan bir binaya müdahale etmek üzere olay yerine gittiği sırada, aynı noktanın ikinci kez insansız hava aracıyla hedef alınması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu olayda aynı sağlık ekibinden dört kişi de yaralandı.

Kliçko ayrıca "saldırıların kentin enerji ve su şebekesini de hedef aldığını, bu nedenle bazı bölgelerde su kesintileri yaşandığını" söyledi.

Trump: Ben olmasaydım Rusya Ukrayna'nın tamamını almıştı

"MOSKOVA SİVİLLERİ ZOR DURUMDA BIRAKMAYI SEÇTİ"

Saldırı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya'nın "kış şartlarını bir silah olarak kullanacağı" yönündeki uyarısından hemen sonra gerçekleşti. Zelenski, saldırıdan önce yaptığı açıklamada, "Moskova'nın diplomasi masası yerine enerji altyapısını hedef alarak sivilleri zor durumda bırakmayı seçtiğini" vurgulamıştı.