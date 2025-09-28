Trump'tan kritik Orta Doğu açıklaması: Gazze'ye mi işaret etti?

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Orta Doğu’da ilk defa herkesin “özel bir şey için” bir araya geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump

Orta Doğu’da “büyüklük” için gerçek bir şansın olduğunu belirten ABD Başkanı, “bunu başaracağız” dedi.

GAZZE'YE Mİ İŞARET ETTİ?

Trump'ın bu paylaşımdan ne kastettiği tam olarak belli olmasa da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, pazartesi günü Beyaz Saray’da ABD Başkanı tarafından ağırlanacak.

Bu paylaşımın da Gazze’de olası bir ateşkes anlaşmasına varılma ihtimaline dikkat çektiği öngörülüyor.

'BUNU BAŞARACAĞIZ'

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadeler yer alıyor