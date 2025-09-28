Trump'tan kritik Orta Doğu açıklaması: Gazze'ye mi işaret etti?

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Orta Doğu'da "büyüklük" için gerçek bir şans olduğunu belirterek herkesin "özel bir şey" için çalıştığını söyledi. Trump'ın bu açıklaması pazartesi günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlamasından önce geldi. Açıklamanın Gazze'de ateşkese işaret edebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Orta Doğu’da ilk defa herkesin “özel bir şey için” bir araya geldiğini söyledi.

abd-baskani-donald-trump-002.jpg
ABD Başkanı Donald Trump

Orta Doğu’da “büyüklük” için gerçek bir şansın olduğunu belirten ABD Başkanı, “bunu başaracağız” dedi.

GAZZE'YE Mİ İŞARET ETTİ?

Trump'ın bu paylaşımdan ne kastettiği tam olarak belli olmasa da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, pazartesi günü Beyaz Saray’da ABD Başkanı tarafından ağırlanacak.

Trump “tam güç” yetkisi verdiğini açıkladı: ABD ordusu Portland’a giriyor!Trump “tam güç” yetkisi verdiğini açıkladı: ABD ordusu Portland’a giriyor!

Bu paylaşımın da Gazze’de olası bir ateşkes anlaşmasına varılma ihtimaline dikkat çektiği öngörülüyor.

'BUNU BAŞARACAĞIZ'

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadeler yer alıyor

“Orta Doğu'da BÜYÜKLÜK için gerçek bir şansımız var. Tarihte ilk kez, herkes özel bir şey için bir araya geldi. Bunu başaracağız!!! Başkan DJT. [Donald J. Trump]”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

