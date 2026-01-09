ABD'de skandal: Polisler 2 günde 3 kişiyi vurdu

ABD'de skandal: Polisler 2 günde 3 kişiyi vurdu
Yayınlanma:
ABD'nin Minneapolis kentinde önceki gün bir kadının sınır polisleri (ICE) tarafından vurularak öldürülmesinin ardından bugün de Portland kentinde 2 kişi polis tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Peş peşe gelen vakalar, yerel yetkililer ve vatandaşlardan tepki geldi.

ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Federal Göçmenlik Polisleri (ICE) tarafından bir araca ateş açılması sonucu bir kadın ve bir erkek yaralandı.

Ülkede önceki gün de Minneapolis’te yine ICE polislerinin ateş açması sonucu ABD vatandaşı Renee Nicole Good (37) hayatını kaybetmişti.

Peş peşe gelen iki olay, ülkede federal güvenlik güçlerinin uygulamalarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI: “HEDEFLİ ARAÇ DURDURMA”

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), gelen tepkiler üzerine olaya ilişkin açıklama yaptı.

DHS, olayın bir Venezuela vatandaşına yönelik “hedefli araç durdurma operasyonu” sırasında meydana geldiğini duyurdu. DHS Sözcüsü Tricia McLaughlin, araç sürücüsünün “Tren de Aragua” adlı suç örgütüyle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

McLaughlin, yaptığı açıklamada sürücünün aracı polislerin üzerine sürdüğünü belirterek, bir sınır polisinin savunma amaçlı ateş açtığını ifade etti.

Protestolara yol açan olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da soruşturma başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI: “SÖZLERİNE GÜVENDİĞİMİZ DÖNEM GEÇTİ”

Portland Belediye Başkanı Keith Wilson, kentte yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, ABD Göçmenlik Polisleri’e tepki gösterdi.

Yaşananları “derin endişe verici” olarak nitelendir Wilson, şehirdeki tüm operasyonlarının durdurulması çağrısında bulundu.

Minneapolis’teki ölümlü olaya da atıfta bulunan Wilson, federal yetkililerin açıklamalarına artık şüpheyle yaklaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Onların sözlerine güvenebileceğimiz bir zaman vardı, ancak o zaman çoktan geçti. Portland, askerileştirilmiş güvenlik güçleri için bir eğitim sahası değildir. Bağımsız ve tam kapsamlı bir soruşturma tamamlanana kadar, bu polis faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyoruz.”

WASHİNGTON–YEREL YÖNETİM GERİLİMİ

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin ülke genelinde uyguladığı sert göçmenlik politikaları ile artan federal müdahaleler, yerel yönetimler ile Washington arasında gerilimi tırmandırdı.

Oregon Senatörü Jeff Merkley de olayla ilgili “büyük endişe duyduğunu” belirterek, yaşananların toplumsal olaylara dönüşmemesi için itidal çağrısı yaptı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

