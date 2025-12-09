Trump'tan AB'ye 'X' tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da çiftçilere yönelik destek toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki AB'nin sosyal medya platformu X’e kestiği yüksek para cezasına değinen Trump, bu karardan dolayı memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Trump, platformun sahibi Elon Musk ile henüz temas kurmadığını ancak en kısa sürede kendisiyle görüşerek meselenin ayrıntılarını öğreneceğini aktardı.

"AVRUPA ÇOK KÖTÜ BİR YÖNE GİDİYOR"

Cezayı uygulayan Avrupa Birliği’ne yönelik sert uyarılarda bulunan Trump, mevcut durumun herkes açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu savundu. Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Avrupa bir şeyleri yaparken çok dikkatli olmak zorunda. Avrupa'nın Avrupa olarak kalmasını istiyoruz ancak şu anda Avrupa çok kötü bir yöne gidiyor. Avrupa'nın bu kadar değişmesini istemiyoruz, bu çok önemli bir konu.”

Warner Bros için ortalık karıştı: Trump'ın "dur" işareti verdiği Netflix'ten yanıt geldi

CEZANIN NEDENİ

AB Komisyonu, X platformuna 120 milyon avroluk para cezasını Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulamıştı. Söz konusu yaptırımın nedenleri arasında; 'Mavi Tik' uygulamasının yanıltıcı tasarımı, reklam süreçlerindeki şeffaflık eksikliği ve araştırmacıların kamuya açık verilere erişiminin kısıtlanması bulunuyordu.

