Trump'tan 3 ülkeye komplo suçlaması

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’de yapılan İkinci Dünya Savaşı'nın Çin'deki bitişinin yıl dönümü kapsamında yapılan askeri geçit töreninde bir araya gelen Çin lideri Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisine karşı komplo kurduğunu öne sürdü. Cinping'e "Putin ve Kim'e selam söyle" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’de yapılan askeri geçit töreninde bir araya gelen Pekin lideri Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisine karşı komplo kurduğunu öne sürdü.

Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Çin’de bir araya gelen 3 lideri hedef aldı ve Çin’in özgürlük mücadelesinde ABD’nin büyük rolü olduğunu belirtti.

‘UMARIM AMERİKALILAR ONURLANDIRILIR’

Başkan Trump tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cevaplanması gereken büyük soru, Çin Devlet Başkanı Xi'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e, düşmanca bir yabancı işgalciden ÖZGÜRLÜĞÜNÜ korumak için verdiği büyük destek ve feda ettiği “kan”dan bahsedip bahsetmeyeceği. Çin'in zafer ve şan arayışında birçok Amerikalı hayatını kaybetti. Umarım cesaretleri ve fedakarlıkları için hak ettikleri şekilde onurlandırılır ve hatırlanırlar!

‘PUTİN VE KİM JONG UN’A SELAMLARIMI İLETİN’

Başkan Xi ve Çin'in harika halkının harika ve unutulmaz bir kutlama günü geçirmesini dilerim. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı komplo kurarken Vladimir Putin ve Kim Jong Un'a en içten selamlarımı iletin.

BAŞKAN DONALD J. TRUMP”

ABD Başkanı’nın açıklaması İkinci Dünya Savaşı’nın Çin’de bitmesinin 80’inci yıl dönümü kapsamında başkent Pekin’deki ikonik Tiananmen Meydanı’nda yapılan askeri törenle aynı günde yapıldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dünya
