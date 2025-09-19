Trump’ın sapığı gözaltına alındı: ‘Karısıyım’ dedi evine girmeye çalıştı

İsmi Christy Renee Kimbrell olarak açıklanan kadın, 16 Eylül Salı günü meydana gelen olayın ardından gözaltına alındı izinsiz giriş suçlamasıyla yargılandı.

Gözaltıraporuna göre, Palm Beach Polis Departmanı memurları, başkana mektup bırakmaya çalışan “istenmeyen bir misafir” ihbarının ardından öğle saatlerinde olay yerine intikal etti.

BAŞKANIN EŞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

49 yaşındaki Kimbrel'in, ABD Gizli Servis ajanlarına başkanın eşi olduğunu söyleyerek kendini “Christy Renee Trump” olarak tanıttığı ve onu görmek istediği bildirildi.

Başkan, gerçek eşi Melania Trump ile birlikte resmi bir ziyaret için İngiltere'ye gitmiş olduğundan evde değildi.

Polislerin Kimbrell'i daha önce konuta girmeye çalıştığı için tanıdığı bildirildi. Mahkeme kayıtları, Kimbrell'in evsiz olduğunu gösteriyor.

EVE DÖN UYARISINI DİKKATE ALMADI

Muhtemel neden beyanında, Mar-a-Lago güvenliğine ve polise defalarca telefon ederek giriş izni talep ettikten sonra mayıs ayında kendisine yazılı bir izinsiz giriş uyarısı verildiği belirtildi.

Kısa bir süre sonra, Uber araç paylaşım hizmetiyle Palm Beach Bath & Tennis Club'a geldi ve güvenliğe başkanın kendisine “eve dön” dediğini söyledi.

GİZLİ SERVİS'TEN AÇIKLAMA

Salı günü gözaltına alınmasının ardından, Gizli Servis sözcüsü, kurumun Palm Beach Polisi ile yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Sözcü, “Olay, koruma operasyonlarımızı etkilemese de bu tür konuları son derece ciddiye alıyoruz” dedi.

“Bu gözaltı yerel düzeyde ele alınıyor ve Palm Beach Polis Departmanı'na hızlı müdahalesi ve işbirliği için minnettarız.”

ALKOL KULLANMASI YASAKLANDI

Kimbrell Çarşamba günü Palm Beach County yargıcı karşısına ilk kez çıktı ve Mar-a-Lago malikanesi veya Trump International Golf Club ile hiçbir şekilde iletişime geçmemesi emredildi.

Ayrıca yargıç, Kimbrell'in 30 gün içinde ruh sağlığı değerlendirmesi için randevu almasını emretti ve alkol, yasadışı uyuşturucu veya kendisine reçete edilmeyen ilaçları kullanmasını yasakladı.