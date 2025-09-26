Trump’ın Gazze planının detayları ortaya çıktı: Filistinlileri İngilizler mi yönetecek?

Yayınlanma:
İngiliz ve İsrail medyasındaki haberlere göre eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Gazze Şeridi’nde savaş sonrası için ABD destekli planın bir parçası olarak geçiş hükümetine liderlik etmek üzere görüşmelerde bulunuyor.

İsrail ve İngiliz basını cuma günü, eski İngiltere başbakanının bu görev için değerlendirildiğini bildirdi.

2003 yılında İngiltere'yi ABD ile birlikte Irak savaşına sokan Blair'in, Gazze Şeridi'ndeki geçiş hükümetinin başına geçmesi konusunda görüşmeler yaptığı söyleniyor.

Plan, Hamas ve Filistin Devleti’ni hariç tutarak Gazze'de beş yıla kadar sürecek bir geçiş dönemi yönetimi kurmayı öngörüyor.

'TATİL MERKEZİ ÖNERİSİNDEN GERİ ADIM'

Bildirilen öneriye göre, bu yönetim geçici dönemde Gazze üzerinde “en yüksek siyasi ve hukuki otoriteye” sahip olacak.

Gazze konulu zirvenin ortak bildirisi yayımlandıGazze konulu zirvenin ortak bildirisi yayımlandı

Bu otorite, Gazze'nin güney sınırına yakın bir Mısır şehri olan El-Aris'te kurulacak, BM tarafından desteklenecek, Arap devletleri tarafından desteklenerek çok uluslu bir güç tarafından korunacak.

Beyaz Saray'ın desteklediği planın Trump’ın ilk “tatil merkezi” önerisinin aksine Filistinlilerin Gazze'den zorla gönderilmesini içermediği bildiriliyor.

ESKİ İNGİLİZ BAŞBAKANI DEVREDE

Plana göre, geçici dönemden sonra yönetim kontrolü Filistinlilere devredilecek.

İngiliz BBC, Blair'in geçici otoritenin liderliği ile ilgili tartışmalara doğrudan dahil olduğunu bildirdi.

Eski İngiliz Başbakan, bu haberler hakkında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

Teklif, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump ile birkaç Arap ve Müslüman lider arasında yapılan son toplantıda sunuldu.

ABD'NİN 21 MADDELİK PLANI

Financial Times'ın haberine göre, ABD, şu ana kadar 65.000'den fazla Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail'in Gazze'deki soykırımını kalıcı olarak sona erdirmek için 21 maddelik bir plan sundu.

ABD basınından flaş iddia: Hamas'ın Trump'a mektubu ortaya çıktıABD basınından flaş iddia: Hamas'ın Trump'a mektubu ortaya çıktı

Plan, tüm İsrailli esirlerin bir kerede serbest bırakılmasını öngörüyor ve ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından daha önce sunulan ateşkes önerisini temel alıyor.

İSRAİL TAMAMEN ÇEKİLECEK

Öneri, İsrail güçlerinin bu yılın ocak ve mart ayları arasında iki ay süren ve yine Tel Aviv yönetiminin bozduğu ateşkes sırasında tuttukları pozisyonlara geri çekilmesini ve ardından “istikrar gücü” konuşlandırıldıktan sonra tamamen geri çekilmesini gerektiriyor.

Plan, Hamas'ın savaş sonrası Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamamasını öngörüyor.

Öte yandan Hamas veya İsrail’den öneri hakkında yorum gelmedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

