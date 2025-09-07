Trump'ın başkente orduyu çağırma kararı protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Washington'a ABD Ordusu'na bağlı Ulusal Muhafızlar'ın yerleştirilmesinin ardından şehirdeki protestolar sürüyor. Son yapılan yürüyüşte Chicago için de benzer bir adım atacağını söyleyen Trump'ın politikalarına bir kez daha tepki gösterildi.

