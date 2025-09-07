Trump'ın başkente orduyu çağırma kararı protesto edildi
ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi, Başkan Donald Trump'ın şehre Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.
"Washington'da işgale son" ve "Trump hemen gitmeli" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, federal güçlerin kentteki varlığını protesto etti.
Meridian Hill Park'ta bir araya gelen göstericiler, Beyaz Saray'ın yakınındaki Freedom Plaza Meydanı'na yürüdü.
EYALET STATÜSÜ TALEP EDİLDİ
Göstericiler, Washington'ın eyalet statüsü olmamasının federal hükümetin kararlarına karşı kenti savunmasız bıraktığını öne sürerek tam eyalet statüsü talebinde bulundu.
Trump, 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan ederek Washington polisini federal kontrol altına alma ve Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı almıştı. 800'den fazla Ulusal Muhafız birliği kente gönderilmişti.
Protestolar, Trump'ın Baltimore ve Chicago gibi yüksek suç oranına sahip şehirlere de benzer operasyonlar düzenleyeceğini açıklamasının ardından düzenlendi.
