Trump'ın başkente orduyu çağırma kararı protesto edildi

Trump'ın başkente orduyu çağırma kararı protesto edildi
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump tarafından Washington'a ABD Ordusu'na bağlı Ulusal Muhafızlar'ın yerleştirilmesinin ardından şehirdeki protestolar sürüyor. Son yapılan yürüyüşte Chicago için de benzer bir adım atacağını söyleyen Trump'ın politikalarına bir kez daha tepki gösterildi.

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi, Başkan Donald Trump'ın şehre Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

"Washington'da işgale son" ve "Trump hemen gitmeli" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, federal güçlerin kentteki varlığını protesto etti.

Meridian Hill Park'ta bir araya gelen göstericiler, Beyaz Saray'ın yakınındaki Freedom Plaza Meydanı'na yürüdü.

EYALET STATÜSÜ TALEP EDİLDİ

Göstericiler, Washington'ın eyalet statüsü olmamasının federal hükümetin kararlarına karşı kenti savunmasız bıraktığını öne sürerek tam eyalet statüsü talebinde bulundu.

Trump, 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan ederek Washington polisini federal kontrol altına alma ve Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı almıştı. 800'den fazla Ulusal Muhafız birliği kente gönderilmişti.

Protestolar, Trump'ın Baltimore ve Chicago gibi yüksek suç oranına sahip şehirlere de benzer operasyonlar düzenleyeceğini açıklamasının ardından düzenlendi.

Evsizlere karşı orduyu çağırmıştı: Trump’ın Ulusal Muhafızları göreve başladıEvsizlere karşı orduyu çağırmıştı: Trump’ın Ulusal Muhafızları göreve başladı

ABD'de eylemler hız kesmiyor: Teksas Valisi Ulusal Muhafızlar'ı çağırdıABD'de eylemler hız kesmiyor: Teksas Valisi Ulusal Muhafızlar'ı çağırdı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Dünya
Tarihin en büyük ikinci ikramiyesini kazanan belli oldu
Tarihin en büyük ikinci ikramiyesini kazanan belli oldu
Trump'tan Chicago'ya Ulusal Muhafız tehdidi
Trump'tan Chicago'ya Ulusal Muhafız tehdidi
Rusya Kiev'de hükümet binasını vurdu: Savaşta bir ilk
Rusya Kiev'de hükümet binasını vurdu: Savaşta bir ilk