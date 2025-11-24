Trump yine Zelenski'yi azarladı: Hiçbir şey için minnet duymadılar

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna yönetimini ABD'nin sağladığı yardımlara karşı yeterince minnettar davranmamakla eleştirdi. "UKRAYNA 'LİDERLİĞİ' ÇABALARIMIZA HİÇBİR ŞEKİLDE MİNNET GÖSTERMEDİ" ifadesini kullanan Trump'ın bu sözleri, iki ülke temsilcilerinin Rusya ile barış planını görüşmek üzere Cenevre'de bir araya geldiği bir döneme denk geldi.

‘UKRAYNA’DA DÜZGÜN LİDERLİK OLSA SAVAŞ OLMAZDI’

“Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, güçlü ve düzgün bir ABD ve Ukrayna liderliği olsaydı asla olmazdı” diyen Trump, söz konusu savaştan dolayı eski Başkan Joe Biden’ı suçladı.

BIDEN’A YÜKLENDİ

Trump, “Asla olmaması gereken, herkesin kaybettiği, özellikle gereksiz yere milyonlarca insanın öldüğü bir savaşı miras aldım. Ukrayna liderliği çabalarımız için hiçbir minnet duymadı" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEYİ BEDAVAYA VERDİ'

Avrupa’nın da Rusya’dan petrol almaya devam ettiğine işaret eden Trump, “ABD, Ukrayna’ya dağıtılması için NATO’ya büyük miktarlarda silah satmaya devam ediyor. Çarpık Biden, büyük paralar dahil her şeyi bedava bedava verdi” diyerek eski Başkan Biden'ı eleştirdi.

ZELENSKİ'DEN TEŞEKKÜR

Trump'ın eleştirilerinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Amerika ve Başkan Trump'ın güvenlik için yaptıkları her şey için minnettarız" ifadelerini kullandı. Zelenski'nin daha önce de düzenli olarak ABD ve müttefiklerine teşekkür ettiği, ancak aynı zamanda daha fazla yardım talep ettiği biliniyor.

UKRAYNA NATO ÜYELİĞİNDEN VAZGEÇECEK Mİ?

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff'in Ukraynalı yetkililerle Cenevre'de görüştüğü belirtildi. ABD ve Rus yetkililerin de ayrı görüşmeler yürüttüğü bildirilirken, Trump yönetiminin hazırladığı 28 maddelik barış planının Ukrayna'nın toprak tavizleri vermesini ve NATO üyeliğinden vazgeçmesini öngördüğü ifade ediliyor. Plan, Ukrayna'nın müttefikleri arasında da çekincelere neden olmuş durumda.