Ukrayna'nın kaderini belirleyecek kritik zirve başlıyor! Dünyanın gözü Cenevre'de

ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan ve Rusya'ya büyük tavizler içerdiği gerekçesiyle sert tepkilere neden olan barış planı, Kiev yönetimi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Plan, savaşın sona ermesi karşılığında Ukrayna'nın;

Topraklarından taviz vermesini,

Ordusunun büyüklüğüne sınırlama getirmesini,

Ve NATO'ya katılmama sözü vermesini talep ediyor.

Bu maddelerin tamamı, Kremlin'in uzun süredir devam eden talepleri olarak biliniyor.

"SINIRLAR ZORLA DEĞİŞTİRİLEMEZ"

Cumartesi günü Güney Afrika'daki G20 zirvesi sırasında bir araya gelen Batılı liderler, diplomatik çabaların hızlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak planın içeriğinden endişe duyduklarını belirtti. Liderler, planın henüz 'üzerinde daha fazla çalışılması gereken bir ön taslak' olduğunu vurguladı. Yapılan ortak açıklamada, "Sınırların zorla değiştirilemeyeceği ilkesi bizim için nettir. Ayrıca, Ukrayna'yı gelecekteki saldırılara karşı savunmasız bırakacak olan ordusuna yönelik sınırlama önerilerinden de endişeliyiz" denildi.

CENEVRE'DE PAZARLIK MASASI KURULUYOR

ABD'li bir yetkili, Cenevre'deki kritik görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Özel Elçisi Steve Witkoff'un da katılacağını söyledi. Yetkili, görüşmenin amacının, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Trump ile yapacağı olası görüşme öncesinde planın metni üzerindeki pürüzleri gidermek olduğunu belirtti. Zirveye İngiliz, Fransız ve Alman ulusal güvenlik danışmanlarının da katılması bekleniyor.

Bir Avrupalı diplomat ise kırmızı çizgilerini, "Gelecekteki hiçbir anlaşma, işgalin tanınmasını içeremez. Ateşkes hattı, müzakerelerin başlangıç noktası olmalıdır. İttifak seçme hakkının kaldırılmasına, Ukrayna ordusuna bir sınırlama getirilmesine veya Rusya'nın taleplerinin dolaylı yoldan dayatılmasına izin verilemez" sözleriyle çizdi.

RUSYA VE ABD AYRI BİR TOPLANTI PLANLIYOR

Bu arada, planı görüşmek üzere Rusya ve ABD arasında ayrı bir toplantı yapılması için de hazırlıkların sürdüğü ve bu görüşmenin Cenevre dışında 'hızlı bir şekilde gerçekleşeceği' bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı bir açıklamada ABD'nin teklifinin 'nihai bir barış anlaşması için temel oluşturabileceğini' söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Cenevre'deki görüşmeler için heyetini belirlediğini açıklayarak, "Temsilcilerimiz, ulusal çıkarlarımızı nasıl savunacaklarını ve Rusya'nın üçüncü bir işgale kalkışmasını nasıl önleyeceklerini iyi biliyorlar" dedi. Zelenski, ülkesine ihanet etmeyeceğini ancak bir çözüm yolu bulmak için gece gündüz çalışacağını da vurgulamıştı.