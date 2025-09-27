Trump yine istediğini aldı! Tam 4 milyar dolar

Yayınlanma:
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin Kongre'nin onayladığı 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alabileceğine ve itiraz edenlerin dava açma hakkı bulunmadığına hükmetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin dış yardımları durdurma yetkisini kabul eden önemli bir karara imza attı. Mahkeme, Kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımın Trump yönetimi tarafından askıya alınmasına yapılan itirazı değerlendirdi.

YARGI TRUMP'A ONAY VERDİ

Yargıçların çoğunluğunun oyuyla alınan kararda, yönetimin dış yardımı askıya alma yetkisinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca, davacıların söz konusu yardımı durdurma kararına karşı dava açma hakkının bulunmadığına dair yeterli kanıt sunulduğu ifade edildi.Ü

Bu kararla birlikte, daha önce bir federal yargıcın dış yardım fonlarının ay sonuna kadar harcanması yönündeki kararının da önü kesilmiş oldu.

Trump yönetimi son dönemde, Kongre’nin bazı kararlarını uygulamama yetkisine sahip olduğunu savunmuş ve bu doğrultuda uluslararası yardımlar için ayrılan milyarlarca doları kullanmayacağını açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

