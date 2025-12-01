Trump: Suriye'ye her türlü desteği veriyoruz

Trump: Suriye'ye her türlü desteği veriyoruz
Yayınlanma:
Suriye'nin şuanki durumunun bölge için büyük bir fırsat olduğunu belirten Trump, Şara yönetimine her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Suriye'ye destek açıklaması yaptı. Suriye yönetiminin "gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için" attığı adımları desteklediklerini vurgulayan Trump, İsrail'e, "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısında bulundu.

"SURİYE İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'ye ve ülkedeki yeni yönetime desteğini yineledi.

"Suriye hükümetinin, gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için önemli adımları atmaya devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diyen Trump, Suriye'nin gösterdiği gelişim ve performanstan memnun olduklarını belirtti.

yeni-proje-6.jpg
ABD Başkanı Donald Trump - Geçici Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

Suriye'ye yaptırımları kaldırarak bu ülkenin gelişimi için önemli bir adım attığını kaydeden Trump, bunun Suriye halkı tarafından da takdir edildiğine inandığını ifade etti.

İsrail Suriye’ye girdi: Tanklarla köy bastıİsrail Suriye’ye girdi: Tanklarla köy bastı

İSRAİL'E SURİYE İLE DİYALOG ÇAĞRISI

Mesajında İsrail'e de seslenen Trump, "İsrail'in Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi ve Suriye'nin müreffeh bir devlete dönüşmesini engelleyecek hiçbir şeyin olmaması çok önemli" değerlendirmesini yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın "Suriye ile İsrail'in uzun vadeli ve müreffeh bir ilişki kurmasını sağlamak" ve "ülkesinde iyi şeyler yapmak için" çalıştığını vurgulayan Trump, Suriye'deki durumu "Orta Doğu barışı için de tarihi bir fırsat" olarak tanımladı.

Kaynak:AA

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
Dünya
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan Lübnan’da
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan Lübnan’da
Hava kirliliği nedeniyle yarın okullar ve resmi kurumlar tatil edildi
Hava kirliliği nedeniyle yarın okullar ve resmi kurumlar tatil edildi