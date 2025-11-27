İsrail Suriye’ye girdi: Tanklarla köy bastı

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, İsrail güçlerinin Kuneytra ilinin güney ve kuzey kırsalındaki köylere yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü duyurdu. Haberde, iki araçlık bir birliğin Berika köyüne girip çekildiği, üç araçlık başka bir birliğin ise Ruveyhina köyüne girdiği belirtildi.

Suriye'de Alevi mahalleleri hedefte: Şam güçleri halka ateş açtı

TANK KÖY İÇİNE KADAR İLERLEDİ

Umm el-İzam köyüne doğru ilerleyen bir İsrail tankının köy merkezine kadar geldiği ve ardından bölgeden ayrıldığı ifade edildi. Üçüncü bir İsrail birliğinin ise Resm eş-Şuli ve Umm el-İzam köyleri arasında geçici bir kontrol noktası kurarak sivil araçları aradığı aktarıldı.

YENİ BİR KAPI İNŞA EDİLİYOR

Aynı haberde, İsrail güçlerinin Kuneytra'nın güney kırsalındaki Er-Refid kasabası yakınlarında tampon bölgede yeni bir "kapı" inşasına başladığı bilgisi paylaşıldı. Ulusal haber ajansı SANA'nın dünkü haberinde de benzer şekilde İsrail güçlerinin El-Acraf ve Umm Batına köyleri arasına girerek barikat kurduğu, daha sonra çekildiği bildirilmişti.

Sır gibi saklanan İmralı görüşmesinin kulisi: Öcalan Suriye için net mesaj vermiş

İSRAİL İHLALERİ SÜRDÜRÜYOR

HTŞ lideri Şara'nın 8 Aralık 2024'te yaptığı açıklamaya atıfta bulunularak, İsrail'in rejim devrildiğinden bu yana 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'ü aşkın kara baskını düzenlediği bilgisi teyit edildi. İsrail, 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler kurarak devriye faaliyetlerine devam ediyor.