İsrail Suriye’ye girdi: Tanklarla köy bastı

İsrail Suriye’ye girdi: Tanklarla köy bastı
Yayınlanma:
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilindeki çeşitli köylere girerek devriye faaliyetleri yürüttü ve geçici kontrol noktaları kurdu. Suriye kaynakları, bölgede yeni bir "kapı" inşasına başlandığını bildirdi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, İsrail güçlerinin Kuneytra ilinin güney ve kuzey kırsalındaki köylere yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü duyurdu. Haberde, iki araçlık bir birliğin Berika köyüne girip çekildiği, üç araçlık başka bir birliğin ise Ruveyhina köyüne girdiği belirtildi.

Suriye'de Alevi mahalleleri hedefte: Şam güçleri halka ateş açtıSuriye'de Alevi mahalleleri hedefte: Şam güçleri halka ateş açtı

TANK KÖY İÇİNE KADAR İLERLEDİ

Umm el-İzam köyüne doğru ilerleyen bir İsrail tankının köy merkezine kadar geldiği ve ardından bölgeden ayrıldığı ifade edildi. Üçüncü bir İsrail birliğinin ise Resm eş-Şuli ve Umm el-İzam köyleri arasında geçici bir kontrol noktası kurarak sivil araçları aradığı aktarıldı.

YENİ BİR KAPI İNŞA EDİLİYOR

Aynı haberde, İsrail güçlerinin Kuneytra'nın güney kırsalındaki Er-Refid kasabası yakınlarında tampon bölgede yeni bir "kapı" inşasına başladığı bilgisi paylaşıldı. Ulusal haber ajansı SANA'nın dünkü haberinde de benzer şekilde İsrail güçlerinin El-Acraf ve Umm Batına köyleri arasına girerek barikat kurduğu, daha sonra çekildiği bildirilmişti.

Sır gibi saklanan İmralı görüşmesinin kulisi: Öcalan Suriye için net mesaj vermişSır gibi saklanan İmralı görüşmesinin kulisi: Öcalan Suriye için net mesaj vermiş

İSRAİL İHLALERİ SÜRDÜRÜYOR

HTŞ lideri Şara'nın 8 Aralık 2024'te yaptığı açıklamaya atıfta bulunularak, İsrail'in rejim devrildiğinden bu yana 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'ü aşkın kara baskını düzenlediği bilgisi teyit edildi. İsrail, 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler kurarak devriye faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Dünya
Trump ABD'yi sarsan saldırıya "terör" dedi: Saldırgan dünyadaki cehennemden geldi
Trump ABD'yi sarsan saldırıya "terör" dedi: Saldırgan dünyadaki cehennemden geldi
Kremlin’le konuşmaları sızmıştı! Trump’ın temsilcisi ülkeyi karıştırdı: ‘Rus ajanı’, ‘hain’, ‘derhal kovulmalı’
Kremlin’le konuşmaları sızmıştı! Trump’ın temsilcisi ülkeyi karıştırdı: ‘Rus ajanı’, ‘hain’, ‘derhal kovulmalı’