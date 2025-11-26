Sır gibi saklanan İmralı görüşmesinin kulisi: Öcalan Suriye için net mesaj vermiş

Milli Dayanışma Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonu'u üyesi AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit, dün sır gibi saklanan görüşme kapsamında İmralı'ya giderek Öcalan ile görüştü.

Öcalan Mazlum Abdi'yi de İmralı'ya çağırmış

Görüşmeye dair henüz resmi açıklama yapılmazken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, heyetin Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin flaş bir kulis bilgisini paylaştı.

ÖCALAN'DAN SDG'YE "NET MESAJ" İDDİASI

Ziyaretle ilgili kaleme aldığı köşe yazısında, görüşmede SDG'nin de gündeme geldiğini duyuran Selvi, Öcalan'ın SDG’nin Suriye’ye entegre olması konusunda net mesaj verdiğini iddia etti

İmralı kararı Erdoğan'ın uçağında nasıl karşılandı

Selvi, yazsının ilgili kısmında "SDG’nin, Suriye ordusuna entegre olmasını isterken bunu gerekçelendirmiş. Yeni Suriye’nin bir parçası olmanın önemine değinmiş. Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısının SDG’yi kapsayıp kapsamadığı tartışılmıştı. İmralı heyetinde yer alan rahmetli Sırrı Süreyya Önder, SDG’yi de kapsadığını açık bir dille ifade etmişti. Ama Şam yönetimiyle 10 Mart’ta yaptığı mutabakata rağmen SDG şimdiye kadar ipe un sermeyi tercih etti" ifadelerini kullandı.