Trump-Şara zirvesi öncesi kritik hamle: Yaptırımlar kaldırıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden karar kabul edildi. Konsey'in 15 üyesinden 14'ü tasarıya 'evet' oyu verirken, daimi üyelerden Çin oylamada çekimser kalmayı tercih etti.

"GÜVENİN ARTTIĞININ BİR İŞARETİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Oylamanın ardından konseyde bir konuşma yapan Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, kararın kabul edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Olabi, "Bu kararı, yeni Suriye'ye, halkına ve liderliğine duyulan güvenin arttığının bir işareti olarak görüyoruz" ifadelerini kullanarak, kararın Suriye'nin yeni yönetimi için olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

KARAR TRUMP GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ GELDİ

Yaptırımların kaldırılması kararı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Washington'a yapacağı kritik ziyaret öncesine denk geldi. Cumhurbaşkanı Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği daha önce duyurulmuştu.