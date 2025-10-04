Trump paranın yüzü oldu: İşte o 1 doların tartışmalı tasarımı

Trump paranın yüzü oldu: İşte o 1 doların tartışmalı tasarımı
ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın portresinin yer alacağı 1 dolarlık yeni bir hatıra paranın taslak görsellerini kamuoyu ile paylaştı. Bağımsızlık Bildirgesi'nin 250. yıldönümü onuruna basılacak olan paranın arka yüzündeki "Savaş, savaş, savaş" ifadesi dikkat çekti.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD Darphanesi tarafından hazırlanmakta olan yeni hatıra paranın ilk taslaklarını kamuoyuna sundu. Paranın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıldönümü anısına basılacağı belirtildi.

TASARIMDA DİKKAT ÇEKEN "SAVAŞ, SAVAŞ, SAVAŞ" İFADESİ

Paylaşılan taslaklara göre, 1 dolarlık madeni paranın ön yüzünde Başkan Donald Trump'ın bir portresi yer alacak. Paranın arka yüzünün dış kenarında ise geleneksel "Amerika Birleşik Devletleri" ve "E Pluribus Unum" (Çokluktan, Birlik) yazılarının yanı sıra, alışılmadık bir şekilde "Savaş, savaş, savaş" ifadesinin de yer aldığı görülüyor.

TEDAVÜLE ÇIKACAK VE YASAL PARA OLACAK

Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Trump'ın portresini taşıyacak olan bu sikkeler, "yasal ödeme aracı" (legal tender) statüsünde olacak. Bu, paranın 1 dolar değeriyle standart para birimi gibi alışverişlerde kullanılabileceği anlamına geliyor.

NİHAİ BİLGİLER HÜKÜMETİN AÇILMASINA BAĞLI

ABD Hazine Bakanı Brandon Beach, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, paylaşılan görsellerin "ilk taslaklar" olduğunu vurguladı. Beach, mevcut hükûmetin kapanması sorununun çözülmesinin ardından madalyonla ilgili daha fazla bilginin açıklanacağını ekledi.

Hazine Bakanlığı Sözcüsü ise, "İlk taslak, büyük engellere rağmen ülkemizin ve demokrasimizin kalıcı ruhunu iyi yansıtıyor. Yakında daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz" şeklinde bir açıklamada bulundu.

