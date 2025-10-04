Doğum için ABD'ye gidenlere güzel haber: Mahkeme Trump'a dur dedi

Yayınlanma:
Doğum yoluyla ABD vatandaşlığı hakkını sınırlamak için kararname çıkaran Trump'a mahkeme dur dedi. ABD Federal Mahkemesi "Doğum yoluyla vatandaşlık anayasal haktır" dedi ve başkanlık kararnamesini geçersiz sayıldı

Boston'daki Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Trump'ın, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emrini geçersiz sayan bir karara imza attı.

Mahkeme, Trump yönetiminin ülkede yasa dışı ya da geçici statüde bulunan kişilerden doğan çocukların vatandaşlık hakkını ellerinden alamayacağına karar verdi.

Mahkeme kararında doğum yoluyla vatandaşlığın anayasal bir hak olduğu belirtildi ve Trump'ın kararnamesi geçersiz sayıldı.

1868'DEN BERİ YÜRÜRLÜKTE

ABD'de 1868'de anayasayla güvence altına alınan doğum yoluyla vatandaşlık hakkı, ülkenin göçmenlik ve vatandaşlık politikalarının temel taşlarından biri olarak görülüyor.

ABD Başkanı Trump, göreve başladığı 20 Ocak'ta ülkede doğan çocukların doğrudan vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararnamede, ülkede kaçak şekilde bulunan bir anneden ABD'de doğan çocuğun, babası vatandaş veya yeşil kart sahibi olmadığı takdirde doğum hakkıyla vatandaşlık garantisi alamaması öngörülüyor.

Kararnameye karşı 21 Ocak'ta 22 eyaletin başsavcısı dava açmıştı. Ülkedeki birçok federal yargıç ise Trump'ın söz konusu kararının "anayasaya aykırı" olduğuna karar vermişti.

Trump, ABD'de doğumla vatandaşlık hakkını engelleyemiyorTrump, ABD'de doğumla vatandaşlık hakkını engelleyemiyor

ABD'de tarihi adım: Göçmenler için yeni vatandaşlık yolu açıldıABD'de tarihi adım: Göçmenler için yeni vatandaşlık yolu açıldı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

