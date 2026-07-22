Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Trump İran savaşından beri ölen ABD askeri sayısını açıkladı

Trump İran savaşından beri ölen ABD askeri sayısını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Trump İran savaşından beri ölen ABD askeri sayısını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin dahil olduğu savaşlara ilişkin verileri paylaştı. Trump, Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşlarındaki ölü sayılarını karşılaştırdığı paylaşımında, "İran Askeri Çatışması: 4 ay, 18 ölü." ifadesine yer verdi.

CENTCOM'DAN ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 17 Temmuz'da İran'ın Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 askerin öldüğünü, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu. Pentagon, 2 askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti. CENTCOM ayrıca, 18 Temmuz'da Irak'ta İran insansız hava aracına ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin daha öldüğünü açıklamıştı.

Canlı | Ortadoğu'da gerilim dinmiyor: Karşılıklı ABD-İran saldırıları bu gece de hız kesmediCanlı | Ortadoğu'da gerilim dinmiyor: Karşılıklı ABD-İran saldırıları bu gece de hız kesmedi

ÖLÜ SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Irak'taki olayla birlikte, ABD ve İsrail'in şubatta İran'a başlattığı saldırılarla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı önce 17'ye yükselmişti, Trump'ın son paylaşımıyla birlikte bu sayının 18 olduğu resmen teyit edilmiş oldu.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Trump ABD İran Savaş
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro