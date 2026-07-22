Trump İran savaşından beri ölen ABD askeri sayısını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin dahil olduğu savaşlara ilişkin verileri paylaştı. Trump, Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşlarındaki ölü sayılarını karşılaştırdığı paylaşımında, "İran Askeri Çatışması: 4 ay, 18 ölü." ifadesine yer verdi.

CENTCOM'DAN ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 17 Temmuz'da İran'ın Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 askerin öldüğünü, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu. Pentagon, 2 askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti. CENTCOM ayrıca, 18 Temmuz'da Irak'ta İran insansız hava aracına ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin daha öldüğünü açıklamıştı.

ÖLÜ SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Irak'taki olayla birlikte, ABD ve İsrail'in şubatta İran'a başlattığı saldırılarla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı önce 17'ye yükselmişti, Trump'ın son paylaşımıyla birlikte bu sayının 18 olduğu resmen teyit edilmiş oldu.