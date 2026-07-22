Canlı | Ortadoğu'da gerilim dinmiyor: Karşılıklı ABD-İran saldırıları bu gece de hız kesmedi

Ortadoğu'da gerilim hızla tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası bir diyaloğa ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın görüşme için "umutsuz" olduğunu savunurken, aynı zamanda İran'ın yeni bir nükleer tesisine yönelik "çok ağır" bir saldırı tehdidinde bulundu.

HUSİLERDEN SUUDİ ARABİSTAN'A DENİZ ABLUKASI

ABD-İran saldırıları karşılıklı devam ederken İran destekli Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan etti. Abluka, küresel enerji arzını daha da aksatma tehdidi oluşturuyor. Husiler, bölgedeki İsrail bağlantılı hedeflere yönelik saldırılarını sürdüreceklerini belirtti.

İşte savaşta yaşanan son gelişmeler: