Canlı | Ortadoğu'da gerilim dinmiyor: Karşılıklı ABD-İran saldırıları bu gece de hız kesmedi
Ortadoğu'da ABD-İran gerilimi devam ederken karşılıklı saldırılar bu gece de devam ediyor. Bu kapsamda ABD Başkanı Trump İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehdidi yaparken İran da Körfez ülkelerine misillemelerini sürdürüyor.
Ortadoğu'da gerilim hızla tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası bir diyaloğa ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın görüşme için "umutsuz" olduğunu savunurken, aynı zamanda İran'ın yeni bir nükleer tesisine yönelik "çok ağır" bir saldırı tehdidinde bulundu.
HUSİLERDEN SUUDİ ARABİSTAN'A DENİZ ABLUKASI
ABD-İran saldırıları karşılıklı devam ederken İran destekli Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan etti. Abluka, küresel enerji arzını daha da aksatma tehdidi oluşturuyor. Husiler, bölgedeki İsrail bağlantılı hedeflere yönelik saldırılarını sürdüreceklerini belirtti.
İşte savaşta yaşanan son gelişmeler:
ABD'DEN YENİ SALDIRI DALGASI
ABD Merkez Komutanlığı, İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Bu saldırılar, “Hürmuz Boğazı’ndaki ticari gemiciliği tehdit etme kapasitesini zayıflatmak amacıyla” düzenlendi. Öte yandan, İran’ın Tasnim haber ajansına göre Tebriz şehrinde patlama sesleri duyuldu.
KUVEYT'TE KRİTİK TESİSLER VURULDU
ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından İran'dan misilleme saldırıları geldi. Kuveyt'teki bir tuzdan arındırma tesisi ve enerji santralleri alev aldı ve ciddi hasar gördü. Saldırıların Bahreyn ve Ürdün'ün bazı bölgelerini de hedef aldığı bildirildi.