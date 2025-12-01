Trump hava sahasına karışmıştı: Venezuela ABD’yi şikayet etti

Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Velasquez Araguayan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasını kapatma açıklamasını "egemenlik ihlali" olarak değerlendirdiklerini duyurdu. Araguayan, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) yazılı şikayette bulunduklarını açıkladı.

"YASAL DAYANAĞI YOK"

Araguayan, "Bu eylem, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nde ağır bir suç olarak tanımlanan yasa dışı müdahale niteliğindedir. ABD'nin böyle bir açıklama yapma yetkisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Venezuela hava sahasını düzenleme yetkisinin sadece Ulusal Havacılık Otoritesi'ne (INAC) ait olduğunu vurguladı.

OPEC'E MEKTUP GÖNDERİLDİ

Ulusal basına göre, Venezuela lideri Nicolas Maduro hükümeti Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) gönderdiği mektupta, ABD'nin Karayipler'deki askeri yığınağının enerji piyasasının dengesini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. Mektupta, "Venezuela hiçbir şantaja ya da tehdide boyun eğmeyecektir" denildi.

83 YARGISIZ İNFAZ EDİLDİ

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ABD'nin 2 Eylül'den bu yana uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 20 tekneyi hedef aldığını ve bu saldırılarda 83 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Rodriguez, olağanüstü meclis oturumu düzenleneceğini açıkladı.