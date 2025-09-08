Trump gözünü şimdi de Chicago'ya dikti

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve Los Angeles’ta suç oranını düşürme iddiasıyla ABD Ordusu’na bağlı Ulusal Muhafızlar’ı şehirlere çağırdı.

Başkent ve California şehrinin sokaklarında silahlı şekilde ordu unsurları devriye gezdi.

Aynı zamanda ABD Başkanı, eyalet statüsünde olmayan Washington D.C.’nin polis gücünün kontrolünü eline aldı.

Bu gelişmeler iki şehrin yanı sıra Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikalarıyla birlikte ülke çapında eylemlere sebep oldu.

TRUMP GÖZÜNÜ CHICAGO’YA DİKTİ

Son olarak Illinois eyaletinde bulunan Chicago kentini benzer bir hamleyle hedef alacağının sinyallerini veren ABD Başkanı, bu kapsamda kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir açıklama yayımladı.

Diğer şehirlerde olduğu gibi Chicago’nun da belediye başkanı ve bağlı olduğu Illinois’nin eyalet valisini hedef alan Donald Trump, federal hükümet desteğini istemediğini açıklayan valiye “Bu adamın sorunu ne?” dedi.

'BU ADAMIN SORUNU NE?'

Trump’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı gönderide şu ifadeler yer alıyor:

“Bu hafta Chicago’da 6 kişi öldürüldü, diğer 12’si ise vuruldu ve kritik durumda. Bu durum, geçen haftalarda yaklaşık 50 kişinin öldürüldüğü ve birçoğunun ölmesinin beklendiği yüzlercesinin vurulduğu anlamına geliyor. Vali Pritzker ise Federal Hükümet DESTEĞİNİ istemediğini söylüyor! NEDEN??? Bu adamın ve anketlerde yüzde 5 alan belediye başkanının sorunu ne? Chicago halkına yardım etmek istiyorum zarar vermek değil. Sadece suçlular zarar görecek!

'ÇOK GEÇ OLMADAN HAREKETE GEÇİN'

Hızlı hareket edip bu çılgınlığı durdurabiliriz. Şehir ve Eyalet görevini yapamıyor. Illinois halkı birleşip KORUMA TALEP ETMELİ. DURUM BUNDAN SONRA ANCAK DAHA KÖTÜYE GİDECEK!!! HEMEN HAREKETE GEÇİN, ÇOK GEÇ OLMADAN!!! Konuya olan ilginiz için teşekkür ederim. Başkan Donald J. Trump”

