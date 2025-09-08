Zelenski'den Trump’a beklenmeyen çıkış: Putin’e istediğini verdi çok yazık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, geçen ay Alaska'da düzenlenen zirvede ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e “istediğini verdiğini” söyledi. Bahsi geçen görüşmeye Zelensky, davet edilmemişti.

Trump, somut bir sonuç elde edilmeyen zirve sırasında Putin’e karşı ateşkes taleplerinden vazgeçtiği için ağır eleştirilere maruz kaldı.

Zelensky, savaşın yıktığı Ukrayna'yı bombalamaya devam eden Putin'e daha fazla baskı uygulanması gerektiğini vurguladı.

TRUMP'IN LİDERLER GÖRÜŞSÜN İSTEĞİ OLMADI

Putin'i ara sıra cezalandırmakla tehdit eden Trump, iki liderin yüz yüze görüşmesini istiyor, ancak böyle bir toplantı düzenlenmesine yönelik isteğini defalarca dile getiren Trump’ın bu önerisi henüz dikkate alınmadı.

'PUTİN'E İSTEDİĞİNİ VERDİ'

Zelensky, ABC'den Martha Raddatz'a “Ukrayna'nın orada olmaması üzücü, çünkü bence Başkan Trump ... Putin'e istediğini verdi” dedi.

“Başkan Trump, ABD Başkanı ile çok görüşmek istiyordu” dedi. “Ve bence... Putin istediğini aldı. Çok yazık.”

Zelensky şöyle devam etti:

“Putin benimle görüşmek istemiyor, ama ABD Başkanı ile çok görüşmek istiyor, herkese orada olduğunu gösteren video ve görüntüler göstermek istiyor.”

'TERÖRİSTİN BAŞKENTİNE GİTMEM'

Putin geçen hafta Zelensky ile Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu söyledi, ancak Ukraynalı yetkililer, Kiev liderinin böyle bir seyahate çıkması halinde hayatından endişe duyacaklarını belirttiler.

Zelensky, Raddatz ile yaptığı röportajda Putin'in davetine yanıt vererek “Kiev'e gelebilir” ,dedi.

“Ülkem her gün füzelerle bombalanırken, saldırılara uğrarken Moskova'ya gidemem. Bu teröristin başkentine gidemem” diye ekledi.

Zelensky, Putin'e güvenilemeyeceğini vurgulayarak, “O, ABD ile oyun oynuyor” dedi. Ancak Zelensky, hala bir görüşmeye hazır olduğunu, ancak bunun Rusya'da olmaması gerektiğini söyledi.

TRUMP AVRUPALILARI SUÇLADI

Bu ayın başlarında Zelensky, Avrupalı liderler ve Trump'ın elçisi Steve Witkoff ile bir araya gelerek bu tür garantileri tartıştı.

Zelensky, savaşı sona erdirmek için ABD ve Avrupalı müttefiklerin Putin'e ek baskı uygulaması gerektiğini söyledi.

RUS PETROLÜ TARTIŞMALARI

Yakın zamanda düzenlenen bir toplantıda Trump, Putin'e baskı uygulamak için sorumluluğu Avrupalı liderlere yükledi ve onları Rus petrolü satın alarak “savaşı finanse etmekle” suçladı.

ABD, Rus petrolü satın aldığı için Hindistan'a gümrük vergisi uyguladı, ancak Çin'e gümrük vergisi uygulama tehdidini yerine getirmedi.

Zelensky, Raddatz'a “Putin'in silahını elinden almanız gerekiyor” dedi. “Enerji onun silahı.”