Trump'tan Chicago'ya Ulusal Muhafız tehdidi

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda Trump, “Sabahları sınır dışı edilmelerin kokusunu seviyorum... Chicago, neden Savaş Bakanlığı olarak adlandırıldığını yakında öğrenecek” yazan bir ekran görüntüsü paylaştı.

Sözü geçen Chicago operasyonu hakkında ayrıntılar çok az olsa da yerel muhalefet şimdiden oluşmuş durumda ve banliyölerde de güçleniyor. Eyalet ve şehir liderleri bu kapsamda Trump yönetimini dava etmeyi planladıklarını açıkladılar.

LOS ANGELES KARARI HUKUKSUZ BULUNDU

Kaliforniya'daki bir federal mahkeme, bu hafta Trump yönetiminin Los Angeles'a Ulusal Muhafız ve aktif görevdeki ABD Deniz Piyadeleri'ni konuşlandırarak federal yasayı ihlal ettiğine hükmetti. ABD Bölge Yargıcı Charles Breyer, yönetimin iç hukukun uygulanması için ordunun kullanılmasını yasaklayan 1878 tarihli Posse Comitatus Yasası'nı ihlal ettiğine karar verdi.

'TARİH VERMEDİM AMA GİDİYORUZ'

Bir muhabir, Trump'a Muhafızları Chicago'ya göndermeyi planlayıp planlamadığını sorduktan sonra, Trump salı günü Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte “Gidiyoruz. Ne zaman gideceğimizi söylemedim, ama gidiyoruz” dedi.

VALİ REST ÇEKTİ

Pazar günü, Chicago’nun bulunduğu Illinois eyaletinin valisi JB Pritzker, Trump'ın Truth Social'daki gönderisine yanıt vererek, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bir Amerikan şehriyle savaş açmakla tehdit ediyor” dedi:

“Bu şaka değil. Bu normal değil. Donald Trump güçlü bir adam değil, korkak bir adam. Illinois, diktatör olmak isteyen birinden korkmayacak.”

Ülkenin üçüncü büyük şehrindeki aktivistler, kilise grupları ve okullar bu operasyona karşı mücdeleye hazırlanıyor. Organizatörler, toplulukta planlanan göçmenlere yönelik baskılarla ilgili endişeler nedeniyle, bu ayın sonlarında düzenlenmesi planlanan Meksika Bağımsızlık Günü festivalini erteledi. Yeni bir tarih belirlenmedi.

