Trump duyurdu: Charlie Kirk'e madalya verilecek

Turning Point USA örgütünün kurucusu Charlie Kirk, 10 Eylül 2025'te Utah Valley University'de (UVU) düzenlenen "Prove Me Wrong" adlı kampüs etkinliğinde 11 Eylül saldırılarının 24’üncü yıl dönümü dolayısıyla Pentagon'da düzenlenen törenin başlangıcında, tek bir kurşunla vurularak hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Kirk, Trump'ın yakın müttefiki olarak bilinen bir figürdü ve etkinlikte kitle silahlanmaları hakkında sorulara yanıt verirken, bir çatıdan ateşlenen kurşunla boynuna isabet etti. Utah Valisi Spencer Cox, olayı "siyasi suikast" olarak nitelendirerek, "Bu, eyaletimiz için karanlık bir gün ve ulusumuz için trajik bir olay" dedi. Kirk, eşi Erika ve iki küçük çocuğuyla birlikteydi; vurulduktan sonra özel bir araçla hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Silah olarak kullanılan cıvatalı tüfek kampüste bulundu, ancak katil hâlâ yakalanamadı ve Utah genelinde geniş çaplı bir arama operasyonu sürüyor. İki kişi gözaltına alındı ancak bağlantıları olmadığı için serbest bırakıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, silahlı saldırı sonucu 31 yaşında hayatını kaybeden muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ü andı.

Trump, “Charlie, neslinin bir devi, özgürlüğün şampiyonu ve milyonlarca insana ilham veren biriydi. Dualarımız, onun harika eşi Erika ve güzel çocuklarıyla. Onlar harika insanlar. Onu çok özleyeceğiz. Yine de Charlie'nin sesinin ve özellikle de gençlerin kalplerine aşıladığı cesaretin yaşamaya devam edeceğinden hiç şüphem yok. Charlie Kirk'e gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Törenin tarihi açıklanacak ve size tek bir şey garanti edebilirim ki, çok büyük bir kalabalık olacak” ifadelerini kullandı.