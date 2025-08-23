Trump: Cook istifa etmezse kovacağım

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da bulunan bir müzeyi ziyaretinde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook 'u görevden alıp almayacağının sorulması üzerine Trump , "Yaptığı şey kötüydü. Eğer istifa etmezse onu kovacağım." dedi.

Trump birkaç gün önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda Bloomberg’in yayımladığı bir haberi alıntılayarak Cook’un istifasını talep etmişti. Haberde, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’den Cook hakkında soruşturma açılmasını istediği belirtiliyordu. Trump paylaşımında, “Cook hemen istifa etmelidir” ifadelerine yer vermişti.

Başkan Trump’ın açıklamaları ve Pulte'nin iddialarının ardından kamuoyuna açıklama yapan Lisa Cook, söz konusu iddiaların Fed’e katılmasından dört yıl önce, bir mortgage başvurusuna ilişkin olduğunu belirtti. Cook, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” dedi.