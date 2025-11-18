Trump BMGK kararından memnun oldu

ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım yürüttüğü Gazze için 20 maddelik planın karar tasarısı BMGK'da yapılan oylama sonucu kabul edildi.

Son Dakika | Trump'ın 20 maddelik Gazze planı BMGK'de kabul edildi

HAMAS'TAN 'VESAYET'E' RET: SİLAHSIZLANMAYI REDDEDİYORUZ

Karar tasarısının kabul edilmesinden kısa süre sonra Hamas’tan bölgeye uluslararası güçlerin yerleştirilmesinin reddedildiğine dair açıklama geldi. Açıklamada, “Karar, Gazze Şeridi'ne uluslararası bir vesayet mekanizması dayatıyor ve halkımız ve fraksiyonlarımız bunu reddediyor” dendi. "İsrail'e karşı her türlü direniş meşrudur, silahsızlanmayı reddediyoruz" diye eklendi.

TRUMP MEMNUN OLDU

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç dakika önce BMGK'nin benim başkanlık edeceğim ve dünyanın en güçlü ve saygın liderlerinin yer alacağı barış kurulunu onaylayan ve destekleyen inanılmaz oylaması için dünyayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

20 maddelik "Gazze'de barış planına" dayanan tasarının kabul edilmesinin "BM tarihindeki en büyük onaylardan biri olarak tarihe geçeceğini" vurgulayan Trump, kararın "tüm dünyada daha fazla barışa yol açacak ve gerçek anlamda tarihi bir an olacağını" kaydetti.

Trump, BM ile Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Endonezya, Türkiye ve Ürdün dahil olmak üzere söz konusu tasarıyı destekleyen ülkelere de teşekkürlerini iletti.

BMGK'da yapılan oylamada 13 ülke tasarıya "evet" oyu verirken, Rusya ile Çin tasarıda "çekimser" oy kullanmıştı.