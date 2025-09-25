Trump BM Genel Kurulu'na soruşturma istedi

Trump BM Genel Kurulu'na soruşturma istedi
Yayınlanma:
Konuşma öncesi ve sırasında teknik aksaklıklara yaşayan ABD Başkanı Trump BM Genel Kurulu'na soruşturma istedi. BM binası girişinde eşi Melania Trump ile düşmekten son anda kurtulduğunu da hatırlatan Trump, planlı sabotaj iddiasında bulunarak İngiliz basınında çıkan ‘BM çalışanlarının merdiveni kapatma şakası’ iddiasını öne sürdü.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaşanan sık sık aksaklıkların yaşanması dikkatleri çekti. Aksaklıklardan payını alan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak planlı sabotaj yapıldığı iddiasını gündeme getirdi.

İngiliz basınında çıkan haberlerin de iddiası ile örtüştüğünü savunan Trump, olaylı BM Genel Kurulu için harekete geçti.

TRUMP BM GENEL KURULU'NA SORUŞTURMA İSTEDİ

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 80’inci BM Genel Kurulu'na hitabı öncesinde ve konuşması sırasında yaşanan aksaklıkların tesadüf olmadığını belirterek, bunların ‘planlanmış sabotaj girişimleri’ olduğunu iddia etti.

yeni-proje-2025-09-25t100220-975.jpg

BM binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durduğunu, eşi Melania Trump ile düşmekten son anda kurtulduğunu vurgulayan Trump, olayın İngiliz basınında çıkan ‘BM çalışanlarının merdiveni kapatma şakası’ iddiasıyla örtüştüğünü savunarak, sorumluların tutuklanması gerektiğini söyledi.

yeni-proje-2025-09-25t100305-260.jpg

Trump açıklamasında, teleprompter bozuk olduğu için bir süre konuşmasına başlayamadığını ve aygıt devreye girene kadar konuşmasını ezberden sürdürdüğünü de bildirdi. Konuşma sırasında salonun ses sisteminin tamamen devre dışı kaldığını dile getiren Trump, liderlerin ancak kulaklıkla tercüme sistemi üzerinden kendisini dinleyebildiğini ifade etti.

yeni-proje-2025-09-25t100118-231.jpg

BM Genel Sekreteri Guterres'e olayların soruşturulmasını talep ettiği bir mektup gönderdiğini kaydeden Trump, özellikle yürüyen merdivenlere ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi gerektiğini aktardı. Trump açıklamasında, ABD Gizli Servisi'nin de sürece dahil olduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

