Trump Asya turuna dans ederek başladı

ABD ve Çin arasındaki ekonomik rekabet sürerken, Pekin yönetiminin bu kapsamda elini zayıflatmak isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 gün sürecek Asya turu başladı.

İlk durağı Malezya’nın Başkenti Kuala Lumpur'a Tayland ile Kamboçya arasındaki barış anlaşmasının imza törenine katılmak için giden Trump, burada yerel dansçıların figürleriyle karşılandı.

Uçaktan indikten sonra Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile tokalaşan Trump, kendisi için düzenlenen seromonide yerel dansçıların figürlerine eşlik etti.

Ardından ikili görüşme yapmak üzere havalimanından ayrıldı.

TRUMP'IN ASYA TURU

Pazartesi sabahı Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geçecek olan Trump, burada yeni seçilen Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile bir araya gelecek.

Trump’ın Japonya ziyareti, Çin ve Kuzey Kore’ye bu ortaklığın devam edeceğinin önemli bir mesajı niteliğinde olacak.

ABD Başkanı, çarşamba günü bölgedeki diğer önemli bir müttefiki olan Güney Kore’nin Busan kentine geçerek burada düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak. Trump, burada zirveye katılan liderlerle bir araya gelecek.

SON GÜN Şİ İLE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Trump, Asya turunun son günü olan 30 Ekim Perşembe günü, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.