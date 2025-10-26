Trump: 3 bin yıldır olmayan bir barışa tanık olabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ateşkesin ardından güvenliği sağlamak için kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü’nün kısa süre içinde bölgede göreve başlayacağını açıkladı.

Beyaz Saray, Trump’ın Uzak Doğu ziyareti için yola çıktığı uçak yolculuğunda gazetecilerin sorularını yanıtladığı ses kaydını paylaştı. Gazze’de güvenliği sağlayacak gücün ne zaman devreye gireceği sorusuna Trump, “Oldukça hızlı.” yanıtını verdi.

Trump, net bir tarih vermekten kaçınarak, “Şu anda liderleri seçiyorlar. Orta Doğu’da barış olabilir. Bu, daha önce hiç olmayan, gerçek bir barış. 3 bin yıldır hiç olmadı.” ifadelerini kullandı.

Gazze’de sağlanan ateşkesi “büyük bir başarı” olarak niteleyen ABD Başkanı, “Ateşkesin sonsuza dek sürmesini diliyorum.” dedi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ise Hamas’a, aralarında iki ABD’linin de bulunduğu esir cenazelerini derhal iade etme çağrısında bulundu.

Bu adımın, Orta Doğu’da “büyük ve kalıcı barışın” önünü açabileceğini belirten Trump, aksi durumda “üçüncü ülkelerin harekete geçeceğini” söyledi.

HAMAS’A ÇAĞRI: “ESİR CENAZELERİNİ HIZLA İADE EDİN”

Hamas’ın tünellerinde bulunan bazı esir cenazelerine ulaşmanın zor olduğunu dile getiren Trump, “Belki de bu durum, silahsızlandırılma süreciyle ilgilidir.” dedi.

Ateşkes sürecinde her iki tarafa da adil davranılacağını hatırlatan ABD Başkanı, bunun ancak tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçerli olacağını vurguladı.

Trump, paylaşımını “Önümüzdeki 48 saatte neler olacağını göreceğiz. Bunu yakından izliyorum.” ifadeleriyle sonlandırdı.