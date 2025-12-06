ABD'de doğumla vatandaşlık krizi! Son karar Yüksek Mahkeme'de

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın imzaladığı ve doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandıran Başkanlık Kararnamesi'nin anayasaya uygun olup olmadığını değerlendirmeyi kabul etti. Mahkemenin konuyu ilkbaharda ele alması ve yaz başında kararını açıklaması bekleniyor.

KARARNAME NEYİ DEĞİŞTİRİYOR?

Trump'ın 20 Ocak 2025'te, göreve başladığı gün imzaladığı kararname, ABD'de yasa dışı bulunan veya geçici statüdeki ebeveynlerin bu ülkede doğan çocuklarının otomatik olarak Amerikan vatandaşı sayılmayacağını öngörüyor. Düzenleme, kısa süreli vizelerle bulunan ya da yasal statüsü olmayan kişilerin çocuklarına vatandaşlık hakkı tanınmasını engellemeyi amaçlıyor.

DÜZENLEMENİN HUKUKİ DAYANAĞI

Kararname, 18. yüzyıldan kalma "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı barış zamanında uygulama yetkisine dayandırılıyor. Bu uygulama, kararnamenin mahkemelere taşınmasına yol açmıştı.

TARTIŞMA MAHKEME MAHKEME DOLAŞIYOR

Düzenlemeye karşı açılan davalar, Maryland, Massachusetts ve Washington eyaletlerindeki üç federal yargıcın kararnamenin yürütülmesini durdurmasıyla sonuçlanmıştı. Yüksek Mahkeme, şimdi bu birleştirilmiş davaları görüşecek ve nihai kararı verecek.