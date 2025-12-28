Toplu cezalandırma yapacaklar! İsrail çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in kuzeydeki Bet Şean kentinde yaşanan araçlı ve bıçaklı saldırının ardından, saldırganın memleketi olan işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiye beldesinde toplu cezalandırma uygulamalarına başlandı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu saldırıyı gerçekleştiren Filistinli Ahmed Ebu er-Rub’un yaşadığı Kabatiye beldesine baskınlarını sürdürdü. Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, çok sayıda Filistinli gözaltına alındı ve sorguya götürüldü.

Ebu er-Rub’un iki kardeşinin de Celile bölgesindeki Arraba kasabasında alıkonularak İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet’e (Şabak) teslim edildiği bildirildi. Saldırı sırasında yaralanan Ebu er-Rub’un ise tedavisinin ardından Şabak’a sevk edildiği ve gözaltı süresinin 11 gün uzatıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, Ebu er-Rub’un ailesini tahliye ettikten sonra evini mühürlediği ve yıkım çalışmalarına başladığı belirtildi. Kabatiye’nin giriş ve çıkışlarının kapatıldığı, yolların tahrip edildiği ve beldede sessizliğin hakim olduğu kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yayımladı.

Katz, "Tavizsiz bir saldırı politikası izlemeye devam edeceğiz." ifadesiyle Filistinlileri tehdit etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de orduya Kabatiye'ye yönelik saldırıların sürdürülmesi talimatı verdi.

KABATİYE'NİN TOPLU CEZALANDIRILMASI EMRİ VERİLMİŞTİ

İsrail ordusu, dün kuzeydeki Bet Şean kentinde düzenlenen, 2 İsraillinin öldüğü saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiye beldesinde geniş çaplı saldırı başlatmıştı.

İsrail'in kuzeyindeki Bet Şean kentinde, araçla ezme ve bıçaklı saldırı gerçekleştiren bir Filistinlinin, silahlı bir İsrailli tarafından vurulduktan sonra polis tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti.

Söz konusu Filistinlinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye beldesinden geldiği ileri sürülmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Katz, saldırıyı düzenleyen Filistinlinin yaşadığı Kabatiye beldesinin toplu şekilde cezalandırılması emrini vermiş, İsrail ordusu dün akşam itibarıyla bölgeye saldırı başlatmıştı.