ABD'den Ukrayna ile barış görüşmesi açıklaması

ABD'den Ukrayna ile barış görüşmesi açıklaması
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... ABD Başkanı Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner, Ukrayna ile yaptığı görüşmelerde kalıcı barış ve güvenlik düzenlemelerini ele aldı. Görüşmeden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Görüşme yapıcı olarak nitelendirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Ukrayna'ya yönelik barış diplomasisine ilişkin bir açıklama yayımladı. Bakanlık, Başkan Donald Trump'ın özel temsilcileri Steven Witkoff ve Jared Kushner'ın Ukraynalı yetkililerle gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklama yaptı.

"KALICI BARIŞ İÇİN YOL HARİTASI ELE ALINDI"

Yapılan yazılı açıklamada, iki gündür süren görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiği belirtildi. Görüşmelerde, Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışa giden yol haritasının ilerletilmesinin ele alındığı ifade edildi.

RUSYA İLE TEMASLARIN SONUÇLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada, Amerikalı temsilcilerin Rus yetkililerle daha önce Moskova'da yaptığı görüşmelerin sonuçlarının da Ukrayna tarafıyla paylaşıldığı ve değerlendirildiği kaydedildi. Tarafların, savaşı sona erdirebilecek adımlar ve geleceğe dönük güvenlik düzenlemeleri üzerinde çalıştığı aktarıldı.

ABD ve Ukrayna'dan barış anlaşması açıklamasıABD ve Ukrayna'dan barış anlaşması açıklaması

"RUSYA'NIN SOMUT ADIMLAR ATMASI GEREKİYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, herhangi bir anlaşmaya yönelik ilerleme sağlanabilmesi için Rusya'nın gerilimi azaltma ve şiddeti durdurma dahil olmak üzere somut adımlar atması gerektiği görüşüne varıldığı bilgisi yer aldı.

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’yi de sınıyorRusya-Ukrayna savaşı Türkiye’yi de sınıyor

YENİDEN İNŞA VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ MASADA

Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası, ABD-Ukrayna ekonomik işbirliği ve uzun vadeli kalkınma projelerinin de görüşülen konular arasında olduğu bildirildi. Açıklamada, diplomatik temasların devam edeceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
Dünya
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail’in tehcir planına tepki
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail’in tehcir planına tepki
Yunan polisinden çiftçilere biber gazlı müdahale
Yunan polisinden çiftçilere biber gazlı müdahale