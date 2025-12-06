ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Ukrayna'ya yönelik barış diplomasisine ilişkin bir açıklama yayımladı. Bakanlık, Başkan Donald Trump'ın özel temsilcileri Steven Witkoff ve Jared Kushner'ın Ukraynalı yetkililerle gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklama yaptı.

"KALICI BARIŞ İÇİN YOL HARİTASI ELE ALINDI"

Yapılan yazılı açıklamada, iki gündür süren görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiği belirtildi. Görüşmelerde, Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışa giden yol haritasının ilerletilmesinin ele alındığı ifade edildi.

RUSYA İLE TEMASLARIN SONUÇLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada, Amerikalı temsilcilerin Rus yetkililerle daha önce Moskova'da yaptığı görüşmelerin sonuçlarının da Ukrayna tarafıyla paylaşıldığı ve değerlendirildiği kaydedildi. Tarafların, savaşı sona erdirebilecek adımlar ve geleceğe dönük güvenlik düzenlemeleri üzerinde çalıştığı aktarıldı.

ABD ve Ukrayna'dan barış anlaşması açıklaması

"RUSYA'NIN SOMUT ADIMLAR ATMASI GEREKİYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, herhangi bir anlaşmaya yönelik ilerleme sağlanabilmesi için Rusya'nın gerilimi azaltma ve şiddeti durdurma dahil olmak üzere somut adımlar atması gerektiği görüşüne varıldığı bilgisi yer aldı.

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’yi de sınıyor

YENİDEN İNŞA VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ MASADA

Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası, ABD-Ukrayna ekonomik işbirliği ve uzun vadeli kalkınma projelerinin de görüşülen konular arasında olduğu bildirildi. Açıklamada, diplomatik temasların devam edeceği belirtildi.