ABD ve Ukrayna'dan barış anlaşması açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile yürütülen barış planı müzakerelerinde önemli mesafe kaydedildiğini ancak çözülmesi gereken konuların devam ettiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için hazırlanan barış planına ilişkin Florida'da düzenlenen görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile birlikte açıklama yapan Rubio, müzakerelerde kayda değer ilerleme sağlandığını ifade etti.

"HEDEF SADECE SAVAŞI BİTİRMEK DEĞİL"

Rubio, "Sadece savaşı bitirmek istemiyoruz, Ukrayna'nın bir daha işgal ile karşılaşmayacak şekilde güvende olmasını ve gerçek bir refaha kavuşmasını istiyoruz" dedi. ABD'nin önerdiği barış planında epey mesafe katettiklerini vurgulayan Rubio, konunun hassas ve karmaşık doğası nedeniyle önlerinde hala çok iş olduğunu belirtti.

MOSKOVA GÖRÜŞMELERİ GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta Moskova'ya gideceğini açıklayan Rubio, "Bu görüşmelerin ne kadar zor olduğu konusunda gerçekçiyiz, ancak diğer yandan da umutluyuz" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN TEŞEKKÜR

Ukrayna heyet başkanı Umerov ise ABD'nin barış görüşmelerindeki liderliği için teşekkür ederek, "Cenevre'deki görüşmelerin üstüne faydalı ve üretken bir toplantı daha gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu. İki ülke heyetleri, 23 Kasım'da Cenevre'de ABD Başkanı Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almış, Beyaz Saray bu görüşmelerin olumlu geçtiğini ve maddelerin büyük bölümünde uzlaşıldığını duyurmuştu.

