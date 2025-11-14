Titanik faciasından çıkan altın saat rekor değerle satışa çıkıyor

18 ayar altından yapılmış Jules Jurgensen marka cep saati, 14 Nisan 1912'de batan gemide eşi Ida ile birlikte hayatını kaybeden Amerikalı iş insanı Isidor Straus'a aitti. Straus'ın cansız bedeni felaketten günler sonra bulunduğunda, üzerinde baş harfleri işli olan bu saat de ailesine teslim edilen eşyalar arasındaydı.

Straus çifti, yönetmen James Cameron'ın Oscar ödüllü "Titanik" filminde gemi batarken birbirine sarılarak ölüme giden yaşlı çift olarak canlandırılmalarıyla tüm dünyada tanınmıştı. Kayıtlara göre Ida Straus, kendisine filikada teklif edilen yeri "Kocamı asla terk etmem" diyerek reddetmişti. Ida'nın cansız bedenine ise hiçbir zaman ulaşılamadı.

SAAT FACİANIN YAŞANDIĞI ANDA DURMUŞ

Tarihi saatin en dikkat çekici özelliği ise Titanik'in tamamen sulara gömüldüğü an olan sabaha karşı 02:20'de durmuş olması. Eşi Ida'nın 1888'de hediye ettiği düşünülen saat, nesiller boyu ailede saklandıktan sonra Straus'ın torunlarından biri tarafından restore ettirilmişti.

Müzayedeyi düzenleyen Henry Aldridge & Son yetkilisi Andrew Aldridge, saati "olağanüstü bir tarihi eser" olarak tanımladı. Müzayedede ayrıca Ida Straus'ın gemiden gönderdiği ve Titanik'in "göz alıcı iç dekorasyonunu" anlattığı bir mektup da yaklaşık 197 bin dolarlık bir açılış fiyatıyla satışa sunulacak.

Müzayede evi, Straus çiftinin "destansı aşk hikayesinin" ve Isidor Straus'ın "mütevazı bir göçmenden New York'un en önemli isimlerinden birine dönüşmesinin" yüz yıl sonra bile insanları etkilemeye devam ettiğini belirtti. Geçen yıl, Titanik'ten kurtulanları taşıyan Carpathia gemisinin kaptanına ait bir cep saati, 2 milyon doları aşan rekor bir fiyata satılmıştı.