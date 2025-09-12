Timsahlarla güreşen adam ülkeyi ayağa kaldırdı

Instagram'da yayımladığı bir dizi videoda, çevrimiçi ortamda “therealtarzann” adını kullanan Mike Holston, hem tuzlu su hem de tatlı su timsahlarıyla boğuşuyor. Holston’a bu kapsamdaki 2 video için Avustralya’da soruşturma başlatıldı.

Bir videoda, suya dalan Holston, dirseğinden kan akarken timsahı boğazından tutarak su yüzüne çıkıyor.

Holston, “O beni yakaladı, ama ben de onu yakaladım” diyor.

Başka bir videoda ise Holston, bir timsahı kovalamak için tekneden atlayarak çalılıklarla kaplı bir su yoluna giriyor ve timsahla güreşiyor.

Holston, milyonlarca kez izlenen videoların “eğitim amaçlı” olduğunu söyledi.

AVUSTRALYA’DA ÖFKE

Ancak videolar, tuzlu su timsahlarına müdahale etmenin en yüksek cezası 24.800 dolar olan Avustralya'da öfkeye neden oldu.

Queensland eyaleti çarşamba günü, iki videoyu “aktif olarak soruşturduğunu” açıkladı.

Eyaletin çevre departmanı, “Bu eylemler son derece tehlikeli ve yasadışıdır. Bu tür davranışları caydırmak için para cezaları da dahil olmak üzere güçlü yaptırımlar uygulayacağız” dedi.

“Açıkça belirtelim: Queensland'da, eğitimli ve lisanslı olmadıkça, kimse tatlı su veya tuzlu su timsahlarını yakalamaya çalışmamalıdır.”

DOĞAYA MÜDAHALE EDENLERE AĞIR CEZALAR VAR

Avustralya'nın ünlü çeşitlilikteki flora ve faunası yüksek düzeyde korunmaktadır ve buna müdahale etmeye çalışanlar ağır cezalarla karşı karşıya kalabiliyor.

Mart ayında, başka bir ABD'li influencer, bir bebek vombatı rahatsız ettiği görülen bir video yayınlayarak öfkeye neden oldu.

‘TİMSAH AVCISI’NIN BABASI UYARDI

Merhum ünlü “timsah avcısı” Steve Irwin'in babası Bob Irwin ise bu hafta, insanların Avustralya'nın vahşi yaşamına saygı duymaları gerektiğini, aksi takdirde sınır dışı edileceklerini söyledi.

Avustralya medyasına yaptığı açıklamada, “Ülkemizi ziyaret eden insanlar vahşi yaşamımıza saygı duymalı, aksi takdirde kapı dışarı edilmeliler” dedi.

Irwin, “Bu tür paylaşımlar hem insanlar hem de vahşi yaşam için felaketle sonuçlanabilir” dedi.

30 BİN TİMSAH BULUNUYOR

Hükümet rakamlarına göre, Queensland'da “Croc Country” olarak bilinen geniş bir alanda 20.000 ila 30.000 arasında tuzlu su timsahı bulunuyor.

Queensland çevre departmanı, “Boyutları ve bölgesel, fırsatçı doğaları nedeniyle, tuzlu su timsahları agresif bir tür olarak kabul edilir” diyor. “Temel olarak, bu timsahlar yetişkin boyutuna ulaştıklarında, alt edebilecekleri herhangi bir canlı av olarak görülür. Bir insan tuzlu su timsahının bölgesine girerse, timsah saldırmaya karar verebilir" şeklinde uyarıda bulunuyor.

Aralık 1985 ile Nisan 2024 arasında, Queensland'da vahşi tuzlu su timsahları tarafından 34 yaralanmalı ve 14 ölümlü saldırı meydana geldi.

TİMSAHIN İÇİNDE İNSAN KALINTILARI BULUNMUŞTU

Ağustos 2024'te polis, Avustralya'da bir turisti öldürdüğü şüphelenilen büyük bir timsahın içinde insan kalıntıları bulunduğunu açıkladı. Bundan bir ay önce, 12 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesiyle birlikte Kuzey Bölgesi'ndeki bir derede yüzerken bir timsah tarafından kaçırılmıştı. Kalıntıları birkaç gün sonra bulundu ve vahşi yaşam korucuları 4,2 metrelik timsahı vurarak öldürdü.