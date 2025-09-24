TikTok’a şok suçlama: Çocuklar hedefleniyor

TikTok’a şok suçlama: Çocuklar hedefleniyor
Sosyal medya platformu TikTok’a yönelik Kanada’da yürütülen bir soruşturmada 18 yaşından küçüklerin verilerinin, yaş tespit mekanizmasındaki yetersizlikler nedeniyle şirket tarafından toplandığı kaydedildi.

Kanada’da sosyal medya platformu TikTok’a yönelik yapılan soruşturma kapsamında şirketin yaş kısıtlama önlemlerinin yetersiz olduğu ve bunun sonucunda çok sayıda çocuk kullanıcının kişisel verilerinin hedefli reklamlar doğrultusunda toplandığı belirtildi.

Kanada hükümeti, ABD'de bir süredir veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan TikTok'a yönelik soruşturmasının raporunu yayımladı.

ÖNLEMLERİN YETERSİZ OLDUĞU BELİRTİLDİ

18 yaşından küçük binlerce Kanada vatandaşının, TikTok'u kullandığının belirtildiği raporda, birçok eyaletin 13 yaşın altındakiler için belirlediği erişim yasağının uygulanması için TikTok'un yeterli önlemleri almadığı ifade edildi.

HASSAS VERİLER TOPLANDI

Raporda, “TikTok'un yetersiz yaş güvenlik önlemleri sonucunda şirket, çok sayıda Kanadalı çocuğun hassas olduğu değerlendirilenler de dahil kişisel verilerini toplamıştır” ifadesi kullanıldı.

TikTok’un çocukların yüzü ve sesine ilişkin verileri de hukuksuz şekilde topladığına dikkat çekilen raporda her yıl 500 bine yakın çocuğun engellenmesine karşın önlemlerin yetersizliği sebebiyle “muhtemelen çok fazla” çocuğun fark edilmediğine vurgu yapıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

