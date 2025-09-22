TikTok’un yeni sahipleri belli oldu: Trump’tan teknoloji devleriyle ortaklık

TikTok’un yeni sahipleri belli oldu: Trump’tan teknoloji devleriyle ortaklık
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'u devralması planlanan Amerikan konsorsiyumunda yer alacak ortakları açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün katıldığı bir yayında, veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan sosyal medya platformu TikTok'u devralması planlanan Amerikan konsorsiyumunda yer alacak ortakları duyurdu.

194b3280-0af1-11f0-bf59-3b6bbdd820ea-jpg.webp

Trump, ABD'li veri tabanı yazılımı şirketi Oracle'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Larry Ellison, bilgisayar donanımları ve teknoloji altyapısı üreticisi Dell'in kurucusu ve CEO'su Michael Dell, medya grubu News Corp'un kurucusu ve onursal Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Murdoch ile ondan sonra grubun yönetimini üstlenen oğlu Lachlan Murdoch'ın, TikTok'u devralması planlanan konsorsiyumda yer alacağını kaydetti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

