Ticaret savaşının eşiğindeki ABD ve Çin görüşmelere başladı

Çin ve ABD heyetleri cumartesi sabahı ekonomi ve ticaret alanındaki sorunlar üzerinde görüşmek üzere Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da görüşmeye başladı.

İKİNCİ TİCARET SAVAŞI GERİLİMİ

Görüşme, iki ülke arasında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göreve gelmesinin ardından ikinci bir ticaret savaşının eşiğine gelinen bir dönemde gerçekleşti.

‘XI VE TRUMP ARASINDAKI MUTABAKAT DOĞRULTUSUNDA’

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, iki tarafın bu yılki telefon görüşmelerinde iki ülke devlet başkanları tarafından varılan önemli mutabakat doğrultusunda Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerindeki önemli konular hakkında görüşeceğini söyledi.

ÇİN BAŞBAKAN YARDIMCISIYLA KATILDI

Çin devlet haber ajansı Xinhua’nın aktardığına göre Çin heyetine, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlık ediyor. ABD heyetinde kimlerin bulunduğu ise henüz paylaşılmadı.