Teknoloji devine şok: Kârı yüzde 83 düştü
ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, Meta ve Alphabet'in gelirleri, temmuz-eylül döneminde artış gösterdi. Microsoft'un geliri yüzde 18 artışla 77,7 milyar dolara yükselirken, Meta yüzde 26 artışla 51,2 milyar dolar gelir elde etti. Alphabet'in geliri ise yüzde 16 artarak 102,3 milyar dolara ulaştı. Meta'nın net karı ise yüzde 83 azalarak dikkat çekti.

Mali takviminde 30 Eylül'de sona eren 3 aylık dönemi, 2026 mali yılının ilk çeyreği olarak değerlendiren Microsoft, finansal sonuçlarını duyurdu.

MİCROSOFT'UN GELİRİ 77,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Buna göre, şirketin geliri temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 77,7 milyar dolara yükseldi. Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 65,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Microsoft'un net karı da aynı dönemde yüzde 12 artışla 27,7 milyar dolara çıktı. Şirketin net karı geçen senenin aynı döneminde 24,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin hisse başına karı, bu dönemde 3,30 dolardan 3,72 dolara yükseldi.

META'NIN GELİRİ 51,2 MİLYAR DOLAR OLDU

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artışla 51,2 milyar dolara yükseldi. Meta, geçen yılın aynı döneminde 40,6 milyar dolar gelir sağlamıştı.

META'NIN NET KARI YÜZDE 83 AZALDI

Meta'nın net karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 83 azalarak 2,7 milyar dolara düştü. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 15,7 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 6,03 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 1,05 dolara geriledi.

Meta, bu yılın dördüncü çeyreğinde 56 milyar dolar ile 59 milyar dolar arasında gelir beklediğini bildirdi.

ALPHABET'İN GELİRİ 102,3 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Alphabet de 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, Alphabet'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 102,3 milyar dolara çıktı. Şirket, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 88,3 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

Şirketin net karı da üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 35 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geçen yılın aynı döneminde 26,3 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,12 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,87 dolara yükseldi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

