Instagram ve Facebook ücretli oluyor: 222 TL

Meta Platforms, İngiltere’de Facebook ve Instagram kullanıcıları için reklamsız abonelik seçeneğini hayata geçireceğini açıkladı. Şirketin duyurusuna göre, önümüzdeki haftalardan itibaren kullanıcılar, ücret ödeyerek reklamsız deneyimden yararlanabilecek.

ÜCRET TARİFESİ BELLİ OLDU

Reklamsız kullanım için iOS ve Android cihazlarda aylık 3,99 pound (yaklaşık 222 TL), web üzerinden ise 2,99 pound (yaklaşık 166 TL) abonelik ücreti belirlendi. Meta, kullanıcı verilerinin kişiselleştirme amacıyla işlenmeye devam edeceğini ancak reklam gösteriminde kullanılmayacağını vurguladı.

ÜCRETSİZ KULLANIMDA REKLAMLAR DEVAM EDECEK

Abonelik sistemine geçmeyenler, uygulamaları ücretsiz olarak kullanmayı sürdürecek fakat reklam görmeye devam edecek. Kullanıcılar, reklam tercihlerini diledikleri gibi kontrol edebilecek. Bu yeni sistem, Meta’nın 2023 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde başlattığı uygulamanın İngiltere’ye uyarlanmış hali olarak dikkat çekiyor.

META'DAN İNGİLTERE'YE ÖVGÜ

Meta, Avrupa Birliği’nde uygulanan sıkı regülasyonlara tepki gösterirken, İngiltere’nin yenilikçi ve büyümeyi destekleyen yaklaşımını övdü. Şirket, bu model ile hem işletmeler hem de kullanıcılar için daha fazla seçenek sunmayı amaçladıklarını ifade etti.